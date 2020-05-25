|
|
|
УкрСибБанк BNP Paribas Group
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 тра, 2020 15:50
chico написав: chipmunk написав:
Прибіг ваучер за перший розрахунок в укрсиб онлайн, але при вводі каже, що недійсний номер телефону. Тепла лінія каже зачекати, може там техроботи оновлення чи ще щось. В когось таке було?
Аналогічно... Чекаємо
Пофіксили. Можете активовувати ваучер
-
chico
-
-
- Повідомлень: 57
- З нами з: 20.12.17
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 тра, 2020 16:59
melkh написав:
Де ви таке побачили????
Я не бачив, я платив.
Спробуйте сплатити 2001 гривню, розкажете що буде. Можете навіть скріна сюда втиснути, ми подивимося.
-
Maksi2
-
-
- Повідомлень: 652
- З нами з: 18.06.19
- Подякував: 191 раз.
- Подякували: 40 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 тра, 2020 17:05
Получил сегодня NEW card и возникла ну совсем наглая мысль - пополнение мобильного тоже можно как то с кешбеком провернуть?)
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
-
ГеннадийUA
-
-
- Повідомлень: 92
- З нами з: 01.04.14
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 тра, 2020 17:07
ГеннадийUA написав:
Получил сегодня NEW card и возникла ну совсем наглая мысль - пополнение мобильного тоже можно как то с кешбеком провернуть?)
Ну ясное дело.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 1155
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 120 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 тра, 2020 17:14
ingtrans написав: ГеннадийUA написав:
Получил сегодня NEW card и возникла ну совсем наглая мысль - пополнение мобильного тоже можно как то с кешбеком провернуть?)
Ну ясное дело.
Через сайт оператора (Portmone, EasyPay)?
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
-
ГеннадийUA
-
-
- Повідомлень: 92
- З нами з: 01.04.14
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 тра, 2020 17:16
ГеннадийUA написав: ingtrans написав: ГеннадийUA написав:
Получил сегодня NEW card и возникла ну совсем наглая мысль - пополнение мобильного тоже можно как то с кешбеком провернуть?)
Ну ясное дело.
Через сайт оператора (Portmone, EasyPay)?
Да хоть прямо с сайтов операторов. По крайней мере с Киевстар работает.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 1155
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 120 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|