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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 тра, 2020 15:50
chico написав: chipmunk написав:
Прибіг ваучер за перший розрахунок в укрсиб онлайн, але при вводі каже, що недійсний номер телефону. Тепла лінія каже зачекати, може там техроботи оновлення чи ще щось. В когось таке було?
Аналогічно... Чекаємо
Пофіксили. Можете активовувати ваучер
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Додано: Пон 25 тра, 2020 16:59
melkh написав:
Де ви таке побачили????
Я не бачив, я платив.
Спробуйте сплатити 2001 гривню, розкажете що буде. Можете навіть скріна сюда втиснути, ми подивимося.
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Додано: Пон 25 тра, 2020 17:05
Получил сегодня NEW card и возникла ну совсем наглая мысль - пополнение мобильного тоже можно как то с кешбеком провернуть?)
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
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ГеннадийUA
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Додано: Пон 25 тра, 2020 17:07
ГеннадийUA написав:
Получил сегодня NEW card и возникла ну совсем наглая мысль - пополнение мобильного тоже можно как то с кешбеком провернуть?)
Ну ясное дело.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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ingtrans
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Додано: Пон 25 тра, 2020 17:14
ingtrans написав: ГеннадийUA написав:
Получил сегодня NEW card и возникла ну совсем наглая мысль - пополнение мобильного тоже можно как то с кешбеком провернуть?)
Ну ясное дело.
Через сайт оператора (Portmone, EasyPay)?
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
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ГеннадийUA
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Додано: Пон 25 тра, 2020 17:16
ГеннадийUA написав: ingtrans написав: ГеннадийUA написав:
Получил сегодня NEW card и возникла ну совсем наглая мысль - пополнение мобильного тоже можно как то с кешбеком провернуть?)
Ну ясное дело.
Через сайт оператора (Portmone, EasyPay)?
Да хоть прямо с сайтов операторов. По крайней мере с Киевстар работает.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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ingtrans
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Додано: Пон 25 тра, 2020 19:25
пополнение КС с портмоне тож окешбечивается
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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Додано: Пон 25 тра, 2020 19:44
Кстати, для любителей гипотетических ситуаций на тему "как банк может лохануть клиента":
4.1. Для здобуття права на отримання Подарунків Акції Учаснику необхідно:
4.1.1. за 1 день здійснити за допомогою Карток парну кількість розрахунків Карткою (2, 4, 6).
То есть гипотетически банк в праве отказать начислению кешбека за день если было создано непарное кол-во транзакций (3,5,7...).
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
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