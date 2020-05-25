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Обслуговування в українських
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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 931932933934>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 963
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 963
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 15:50

  chico написав:
  chipmunk написав:Прибіг ваучер за перший розрахунок в укрсиб онлайн, але при вводі каже, що недійсний номер телефону. Тепла лінія каже зачекати, може там техроботи оновлення чи ще щось. В когось таке було?

Аналогічно... Чекаємо

Пофіксили. Можете активовувати ваучер
chico
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 16:59

  melkh написав:Де ви таке побачили????

Я не бачив, я платив.
Спробуйте сплатити 2001 гривню, розкажете що буде. Можете навіть скріна сюда втиснути, ми подивимося.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 17:05

Получил сегодня NEW card и возникла ну совсем наглая мысль - пополнение мобильного тоже можно как то с кешбеком провернуть?)
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 17:07

  ГеннадийUA написав:Получил сегодня NEW card и возникла ну совсем наглая мысль - пополнение мобильного тоже можно как то с кешбеком провернуть?)

Ну ясное дело.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 17:14

  ingtrans написав:
  ГеннадийUA написав:Получил сегодня NEW card и возникла ну совсем наглая мысль - пополнение мобильного тоже можно как то с кешбеком провернуть?)

Ну ясное дело.

Через сайт оператора (Portmone, EasyPay)?
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 17:16

  ГеннадийUA написав:
  ingtrans написав:
  ГеннадийUA написав:Получил сегодня NEW card и возникла ну совсем наглая мысль - пополнение мобильного тоже можно как то с кешбеком провернуть?)

Ну ясное дело.

Через сайт оператора (Portmone, EasyPay)?

Да хоть прямо с сайтов операторов. По крайней мере с Киевстар работает.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 19:25

пополнение КС с портмоне тож окешбечивается
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 19:44

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Кстати, для любителей гипотетических ситуаций на тему "как банк может лохануть клиента":
4.1. Для здобуття права на отримання Подарунків Акції Учаснику необхідно:
4.1.1. за 1 день здійснити за допомогою Карток парну кількість розрахунків Карткою (2, 4, 6).
То есть гипотетически банк в праве отказать начислению кешбека за день если было создано непарное кол-во транзакций (3,5,7...).
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 20:52

А как видно, на что прошло начисление кешбека, а что прошло "мимо", в Excel заносить каждую трату и высчитывать 16 числа сходится-не сходится?
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 21:05

  ГеннадийUA написав:А как видно, на что прошло начисление кешбека, а что прошло "мимо", в Excel заносить каждую трату и высчитывать 16 числа сходится-не сходится?
Так
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