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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 тра, 2020 21:12
Slx написав:
Кстати, для любителей гипотетических ситуаций на тему "как банк может лохануть клиента":4.1. Для здобуття права на отримання Подарунків Акції Учаснику необхідно:
4.1.1. за 1 день здійснити за допомогою Карток парну кількість розрахунків Карткою (2, 4, 6).
То есть гипотетически банк в праве отказать начислению кешбека за день если было создано непарное кол-во транзакций (3,5,7...).
Я больше двух транзакций и не делаю по одной учётке, т.к. максимум кешбэка за день 50 грн.
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Додано: Пон 25 тра, 2020 21:46
BigMan написав:
Поделитесь Плиз ! опытом получения кредитки.
Что петь "домохозяину"?
Если упираются принять заявку на кр.лим. в связи с отсутствием оф.трудоустройства?
Как обойти?
и чем тут кредитки полезные?
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Додано: Пон 25 тра, 2020 22:20
mephala написав: BigMan написав:
Поделитесь Плиз ! опытом получения кредитки.
Что петь "домохозяину"?
Если упираются принять заявку на кр.лим. в связи с отсутствием оф.трудоустройства?
Как обойти?
и чем тут кредитки полезные?
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