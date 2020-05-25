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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 931932933934

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 963
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 963
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 21:12

  Slx написав:Кстати, для любителей гипотетических ситуаций на тему "как банк может лохануть клиента":
4.1. Для здобуття права на отримання Подарунків Акції Учаснику необхідно:
4.1.1. за 1 день здійснити за допомогою Карток парну кількість розрахунків Карткою (2, 4, 6).
То есть гипотетически банк в праве отказать начислению кешбека за день если было создано непарное кол-во транзакций (3,5,7...).

Я больше двух транзакций и не делаю по одной учётке, т.к. максимум кешбэка за день 50 грн.
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 21:46

  BigMan написав:Поделитесь Плиз ! опытом получения кредитки.
Что петь "домохозяину"?
Если упираются принять заявку на кр.лим. в связи с отсутствием оф.трудоустройства?
Как обойти?


и чем тут кредитки полезные?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 22:20

  mephala написав:
  BigMan написав:Поделитесь Плиз ! опытом получения кредитки.
Что петь "домохозяину"?
Если упираются принять заявку на кр.лим. в связи с отсутствием оф.трудоустройства?
Как обойти?


и чем тут кредитки полезные?

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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 07:42

Задам старожилам ветки вопрос.

Если операция по Нью Карду сделана в мае, а провелась физически в июне (тут же не так, как в Привате или Моно, да?), кэшбэк начислят в июне или уже в июле?
Просто хочу попробовать на одной операции, чтобы понимать: увижу я его в июне или нет.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 07:50

  Искатель написав:Задам старожилам ветки вопрос.

Если операция по Нью Карду сделана в мае, а провелась физически в июне (тут же не так, как в Привате или Моно, да?), кэшбэк начислят в июне или уже в июле?
Просто хочу попробовать на одной операции, чтобы понимать: увижу я его в июне или нет.

Как то Вы...
Не искатель))
Если в поиске Сиба набрать По проводке, то viewtopic.php?p=4880669#p4880669
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 08:14

  guntherhouse777 написав:
  Искатель написав:Задам старожилам ветки вопрос.

Если операция по Нью Карду сделана в мае, а провелась физически в июне (тут же не так, как в Привате или Моно, да?), кэшбэк начислят в июне или уже в июле?
Просто хочу попробовать на одной операции, чтобы понимать: увижу я его в июне или нет.

Как то Вы...
Не искатель))
Если в поиске Сиба набрать По проводке, то viewtopic.php?p=4880669#p4880669

Каюсь: по специальности "Поиск по форуму" у меня твердая двойка. Благодарю за подсказку!
И... благословите: буду первую операцию делать, и сразу на крупную сумму. Потому немножко нервничаю :)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 09:10

Искатель Главное, чтобы провелась, а не просто блокирование.
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Вопросы - в личку!
omb
 
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