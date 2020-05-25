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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 тра, 2020 21:12
Slx написав:
Кстати, для любителей гипотетических ситуаций на тему "как банк может лохануть клиента":4.1. Для здобуття права на отримання Подарунків Акції Учаснику необхідно:
4.1.1. за 1 день здійснити за допомогою Карток парну кількість розрахунків Карткою (2, 4, 6).
То есть гипотетически банк в праве отказать начислению кешбека за день если было создано непарное кол-во транзакций (3,5,7...).
Я больше двух транзакций и не делаю по одной учётке, т.к. максимум кешбэка за день 50 грн.
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Додано: Пон 25 тра, 2020 21:46
BigMan написав:
Поделитесь Плиз ! опытом получения кредитки.
Что петь "домохозяину"?
Если упираются принять заявку на кр.лим. в связи с отсутствием оф.трудоустройства?
Как обойти?
и чем тут кредитки полезные?
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Додано: Пон 25 тра, 2020 22:20
mephala написав: BigMan написав:
Поделитесь Плиз ! опытом получения кредитки.
Что петь "домохозяину"?
Если упираются принять заявку на кр.лим. в связи с отсутствием оф.трудоустройства?
Как обойти?
и чем тут кредитки полезные?
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Додано: Вів 26 тра, 2020 07:42
Задам старожилам ветки вопрос.
Если операция по Нью Карду сделана в мае, а провелась физически в июне (тут же не так, как в Привате или Моно, да?), кэшбэк начислят в июне или уже в июле?
Просто хочу попробовать на одной операции, чтобы понимать: увижу я его в июне или нет.
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Искатель
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Додано: Вів 26 тра, 2020 07:50
Искатель написав:
Задам старожилам ветки вопрос.
Если операция по Нью Карду сделана в мае, а провелась физически в июне (тут же не так, как в Привате или Моно, да?), кэшбэк начислят в июне или уже в июле?
Просто хочу попробовать на одной операции, чтобы понимать: увижу я его в июне или нет.
Как то Вы...
Не искатель))
Если в поиске Сиба набрать По проводке, то viewtopic.php?p=4880669#p4880669
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guntherhouse777
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Додано: Вів 26 тра, 2020 08:14
guntherhouse777 написав: Искатель написав:
Задам старожилам ветки вопрос.
Если операция по Нью Карду сделана в мае, а провелась физически в июне (тут же не так, как в Привате или Моно, да?), кэшбэк начислят в июне или уже в июле?
Просто хочу попробовать на одной операции, чтобы понимать: увижу я его в июне или нет.
Как то Вы...
Не искатель))
Если в поиске Сиба набрать По проводке, то viewtopic.php?p=4880669#p4880669
Каюсь: по специальности "Поиск по форуму" у меня твердая двойка. Благодарю за подсказку!
И... благословите: буду первую операцию делать, и сразу на крупную сумму. Потому немножко нервничаю
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Искатель
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Додано: Вів 26 тра, 2020 09:10
Искатель Главное, чтобы провелась, а не просто блокирование.
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
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omb
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Додано: Вів 26 тра, 2020 10:41
omb написав:Искатель
Главное, чтобы провелась, а не просто блокирование.
Вот тут не понял.
Естественно, она проведется...
Просто интересовал вариант, когда операция осуществлена в мае, а проведется по счету в июне.
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Искатель
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Додано: Вів 26 тра, 2020 10:49
Искатель У меня была ситуация в розетке, когда купил в конце марта, а забрал в апреле - и по факту розетка провела операцию в апреле и кешбек я получил в мае
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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