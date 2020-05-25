Вообще можно и я всегда так делаю и имеено с monobank. Как правило, у меня между пополнением и оплатой проходит считанные минуты. Может быть причина в чем-то другом.
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Додано: Вів 26 тра, 2020 11:41
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Вообще можно и я всегда так делаю и имеено с monobank. Как правило, у меня между пополнением и оплатой проходит считанные минуты. Может быть причина в чем-то другом.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: Вів 26 тра, 2020 11:50
Платил через Next, "забраковано". Из приложения Укрсиба прошло норм.
Востаннє редагувалось ishvara в Вів 26 тра, 2020 12:17, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 26 тра, 2020 12:04
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
По какой причине не прошел платеж? Комиссию 1 грн у next учли в лимитах/общей сумме?
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: Вів 26 тра, 2020 12:07
Додано: Вів 26 тра, 2020 12:10
А, и комиссия может быть больше, чем 1 грн.
Ну в любом случае, платеж не прошел не из-за того, что деньги только-только пришли.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: Вів 26 тра, 2020 12:17
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Еще такой вопрос: сейчас пароли приходят в вайбер. Если отключить смс, будут все равно приходить?
Додано: Вів 26 тра, 2020 12:20
Нет, при отключенных смс ничего не приходит
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