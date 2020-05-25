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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 933934935936>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 963
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 963
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 11:41

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  ishvara написав:Пополнил карту с Мони, но платеж за коммуналку не прошел. Деньги должны отлежаться на карте, сразу нельзя платить?

Вообще можно и я всегда так делаю и имеено с monobank. Как правило, у меня между пополнением и оплатой проходит считанные минуты. Может быть причина в чем-то другом.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 11:50

  ingtrans написав:
  ishvara написав:Пополнил карту с Мони, но платеж за коммуналку не прошел. Деньги должны отлежаться на карте, сразу нельзя платить?

Вообще можно и я всегда так делаю и имеено с monobank. Как правило, у меня между пополнением и оплатой проходит считанные минуты. Может быть причина в чем-то другом.

Платил через Next, "забраковано". Из приложения Укрсиба прошло норм.
Востаннє редагувалось ishvara в Вів 26 тра, 2020 12:17, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 12:04

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  ishvara написав:Платил через Next, "забраковано"
Из приложения Укрсиба прошло норм.

По какой причине не прошел платеж? Комиссию 1 грн у next учли в лимитах/общей сумме?
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 12:07

  ingtrans написав:
  ishvara написав:Платил через Next, "забраковано"
Из приложения Укрсиба прошло норм.

По какой причине не прошел платеж? Комиссию 1 грн у next учли в лимитах/общей сумме?

Да, сумма 400 грн была всего. Непонятно, Укрсиб не выпустил.
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 12:10

  ishvara написав:
  ingtrans написав:
  ishvara написав:Платил через Next, "забраковано"
Из приложения Укрсиба прошло норм.

По какой причине не прошел платеж? Комиссию 1 грн у next учли в лимитах/общей сумме?

Да, сумма 400 грн была всего.

А, и комиссия может быть больше, чем 1 грн.
Ну в любом случае, платеж не прошел не из-за того, что деньги только-только пришли.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 12:17

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Еще такой вопрос: сейчас пароли приходят в вайбер. Если отключить смс, будут все равно приходить?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 12:20

  ishvara написав:Еще такой вопрос: сейчас пароли приходят в вайбер. Если отключить смс, будут все равно приходить?

Нет, при отключенных смс ничего не приходит
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 12:53

  ishvara написав:Платил через Next, "забраковано". Из приложения Укрсиба прошло норм.

Welcome to the club!
Вангую, что и через liqpay платежи этой картой тоже будут браковаться.
Я месяца три страдал от такой напасти. Или помогло обращение в чат liqpay, или само по себе прошло.
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 16:24

  ishvara написав:
  ingtrans написав:
  ishvara написав:Пополнил карту с Мони, но платеж за коммуналку не прошел. Деньги должны отлежаться на карте, сразу нельзя платить?

Вообще можно и я всегда так делаю и имеено с monobank. Как правило, у меня между пополнением и оплатой проходит считанные минуты. Может быть причина в чем-то другом.

Платил через Next, "забраковано". Из приложения Укрсиба прошло норм.

Вот все таки интересно, за коммунальные платежи со странички Укрсиба/приложения будет или нет кешбек? Девочка, выдававшая мне вчера карту, удивлена была, когда я сказал, что вроде как для получения кешбека надо пользоваться сторонними сервисами.
Востаннє редагувалось ГеннадийUA в Вів 26 тра, 2020 16:28, всього редагувалось 1 раз.
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 16:27

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  ГеннадийUA написав:Вот все таки интересно, за коммунальные платежи со странички Укрсиба/приложения будет или нет кешбек?

Не будет.
  ГеннадийUA написав:Девочка, выдававшая мне вчера карту, удивлена была, кода я сказал, что вроде как для получения кешбека надо пользоваться сторонними сервисами.

Это Вы ей зря говорили...
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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