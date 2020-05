Додано: Вів 26 тра, 2020 12:53

ishvara написав: Платил через Next, "забраковано". Из приложения Укрсиба прошло норм. Платил через Next, "забраковано". Из приложения Укрсиба прошло норм.

Welcome to the club!Вангую, что и через liqpay платежи этой картой тоже будут браковаться.Я месяца три страдал от такой напасти. Или помогло обращение в чат liqpay, или само по себе прошло.