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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 тра, 2020 16:28
ГеннадийUA написав:
Вот все таки интересно, за коммунальные платежи со странички Укрсиба/приложения будет или нет кешбек? Девочка, выдававшая мне вчера карту, удивлена была, кода я сказал, что вроде как для получения кешбека надо пользоваться сторонними сервисами.
не будет, девочки обычно не знают ничего, на них лучше не полагаться
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Додано: Вів 26 тра, 2020 16:46
ГеннадийUA написав:
Вот все таки интересно, за коммунальные платежи со странички Укрсиба/приложения будет или нет кешбек?
После платежа нужный лимит не уменьшается...
Кешбечные карты!
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