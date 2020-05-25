не будет, девочки обычно не знают ничего, на них лучше не полагаться
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 тра, 2020 16:28
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
не будет, девочки обычно не знают ничего, на них лучше не полагаться
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Додано: Вів 26 тра, 2020 16:46
После платежа нужный лимит не уменьшается...
Кешбечные карты!
Додано: Вів 26 тра, 2020 18:27
Осваиваю нью-кард.
1) Читал выше, что в Нексте пароль подтверждения при оплате не запрашивает. А вот у меня почему-то запрашивает каждый раз. Т.е. отключить смс не получится?
2) А если отключить на месяц смс, а потом снова включить и проплатить за два месяца коммуналку? Прокатит?
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