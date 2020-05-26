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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 933934935936

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 963
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 963
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 16:28

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  ГеннадийUA написав:Вот все таки интересно, за коммунальные платежи со странички Укрсиба/приложения будет или нет кешбек? Девочка, выдававшая мне вчера карту, удивлена была, кода я сказал, что вроде как для получения кешбека надо пользоваться сторонними сервисами.

не будет, девочки обычно не знают ничего, на них лучше не полагаться
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 16:46

  ГеннадийUA написав:Вот все таки интересно, за коммунальные платежи со странички Укрсиба/приложения будет или нет кешбек?
После платежа нужный лимит не уменьшается...
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 18:27

Осваиваю нью-кард.
1) Читал выше, что в Нексте пароль подтверждения при оплате не запрашивает. А вот у меня почему-то запрашивает каждый раз. Т.е. отключить смс не получится?
2) А если отключить на месяц смс, а потом снова включить и проплатить за два месяца коммуналку? Прокатит?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 19:00

  ishvara написав:Осваиваю нью-кард.
1) Читал выше, что в Нексте пароль подтверждения при оплате не запрашивает. А вот у меня почему-то запрашивает каждый раз. Т.е. отключить смс не получится?
2) А если отключить на месяц смс, а потом снова включить и проплатить за два месяца коммуналку? Прокатит?

А между тем всего лишь 2 дня назад оба эти вопроса задавали и давали на них ответы. Ведь легко находится поиском, даже быстрее, чем написать вопросы...
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 19:15

ingtrans Не нашел там ответа на свои вопросы ((
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 19:25

  ishvara написав:ingtrans Не нашел там ответа на свои вопросы ((

Хм, а я нашёл.
1. Отключите СМС-информирование и не будет требовать код.
2. Написано же, что не прокатывает фокус с отключением, все равно оплату снимет. Тогда зачем отключать и включать?
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 19:33

  ingtrans написав:
  ishvara написав:ingtrans Не нашел там ответа на свои вопросы ((

Хм, а я нашёл.
1. Отключите СМС-информирование и не будет требовать код.
2. Написано же, что не прокатывает фокус с отключением, все равно оплату снимет. Тогда зачем отключать и включать?

1. Отключил смс - некст бракует платеж. Включил 3д - платеж прошел.
2. Я имел в виду, что если без смс не будут проходить платежи, то, скажем можно проплатить сейчас коммуналку за апрель и 31 мая отключить, а включить 1 июля и заплатить коммуналку за май и июнь, заплатив 15 грн вместо 30. Т.е. вопрос в том, можно ли уполовинить плату за смс.
Востаннє редагувалось ishvara в Вів 26 тра, 2020 20:04, всього редагувалось 2 разів.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 19:50

прошу уточнення:
КБ 16-го нараховують за операції з 1-го по 30/31-ше попереднього місяця чи з 16-го по 15-те минулого-поточного ???
з якої дати умовно "обнуляються" суму операцій, на які нараховують КБ 16-го числа ?
образно кажучи, коли обнуляти табличку в екселі для розрахунку нового періоду ? :)
ПС. Не кидайте тапками, я їх ловлю і продаю (с)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 19:59

  stas_rst написав:прошу уточнення:
КБ 16-го нараховують за операції з 1-го по 30/31-ше попереднього місяця чи з 16-го по 15-те минулого-поточного ???
з якої дати умовно "обнуляються" суму операцій, на які нараховують КБ 16-го числа ?
образно кажучи, коли обнуляти табличку в екселі для розрахунку нового періоду ? :)
ПС. Не кидайте тапками, я їх ловлю і продаю (с)


С 1 по 30/31
Gost2013
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 20:09

  Gost2013 написав:
  stas_rst написав:прошу уточнення:
КБ 16-го нараховують за операції з 1-го по 30/31-ше попереднього місяця чи з 16-го по 15-те минулого-поточного ???
з якої дати умовно "обнуляються" суму операцій, на які нараховують КБ 16-го числа ?
образно кажучи, коли обнуляти табличку в екселі для розрахунку нового періоду ? :)
ПС. Не кидайте тапками, я їх ловлю і продаю (с)


С 1 по 30/31

С 1 по 28/29/30/31
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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