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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 тра, 2020 16:28
ГеннадийUA написав:
Вот все таки интересно, за коммунальные платежи со странички Укрсиба/приложения будет или нет кешбек? Девочка, выдававшая мне вчера карту, удивлена была, кода я сказал, что вроде как для получения кешбека надо пользоваться сторонними сервисами.
не будет, девочки обычно не знают ничего, на них лучше не полагаться
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Додано: Вів 26 тра, 2020 16:46
ГеннадийUA написав:
Вот все таки интересно, за коммунальные платежи со странички Укрсиба/приложения будет или нет кешбек?
После платежа нужный лимит не уменьшается...
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
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Додано: Вів 26 тра, 2020 18:27
Осваиваю нью-кард.
1) Читал выше, что в Нексте пароль подтверждения при оплате не запрашивает. А вот у меня почему-то запрашивает каждый раз. Т.е. отключить смс не получится?
2) А если отключить на месяц смс, а потом снова включить и проплатить за два месяца коммуналку? Прокатит?
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ishvara
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Додано: Вів 26 тра, 2020 19:00
ishvara написав:
Осваиваю нью-кард.
1) Читал выше, что в Нексте пароль подтверждения при оплате не запрашивает. А вот у меня почему-то запрашивает каждый раз. Т.е. отключить смс не получится?
2) А если отключить на месяц смс, а потом снова включить и проплатить за два месяца коммуналку? Прокатит?
А между тем всего лишь 2 дня назад оба эти вопроса задавали и давали на них ответы
. Ведь легко находится поиском, даже быстрее, чем написать вопросы...
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http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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ingtrans
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Додано: Вів 26 тра, 2020 19:15
ingtrans Не нашел там ответа на свои вопросы ((
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ishvara
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Додано: Вів 26 тра, 2020 19:25
ishvara написав:ingtrans
Не нашел там ответа на свои вопросы ((
Хм, а я нашёл.
1. Отключите СМС-информирование и не будет требовать код.
2. Написано же, что не прокатывает фокус с отключением, все равно оплату снимет. Тогда зачем отключать и включать?
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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Додано: Вів 26 тра, 2020 19:33
ingtrans написав: ishvara написав:ingtrans
Не нашел там ответа на свои вопросы ((
Хм, а я нашёл.
1. Отключите СМС-информирование и не будет требовать код.
2. Написано же, что не прокатывает фокус с отключением, все равно оплату снимет. Тогда зачем отключать и включать?
1. Отключил смс - некст бракует платеж. Включил 3д - платеж прошел.
2. Я имел в виду, что если без смс не будут проходить платежи, то, скажем можно проплатить сейчас коммуналку за апрель и 31 мая отключить, а включить 1 июля и заплатить коммуналку за май и июнь, заплатив 15 грн вместо 30. Т.е. вопрос в том, можно ли уполовинить плату за смс.
Востаннє редагувалось ishvara
в Вів 26 тра, 2020 20:04, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 26 тра, 2020 19:50
прошу уточнення:
КБ 16-го нараховують за операції з 1-го по 30/31-ше попереднього місяця чи з 16-го по 15-те минулого-поточного ???
з якої дати умовно "обнуляються" суму операцій, на які нараховують КБ 16-го числа ?
образно кажучи, коли обнуляти табличку в екселі для розрахунку нового періоду ?
ПС. Не кидайте тапками, я їх ловлю і продаю (с)
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stas_rst
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Додано: Вів 26 тра, 2020 19:59
stas_rst написав:
прошу уточнення:
КБ 16-го нараховують за операції з 1-го по 30/31-ше попереднього місяця чи з 16-го по 15-те минулого-поточного ???
з якої дати умовно "обнуляються" суму операцій, на які нараховують КБ 16-го числа ?
образно кажучи, коли обнуляти табличку в екселі для розрахунку нового періоду ?
ПС. Не кидайте тапками, я їх ловлю і продаю (с)
С 1 по 30/31
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Gost2013
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Додано: Вів 26 тра, 2020 20:09
Gost2013 написав: stas_rst написав:
прошу уточнення:
КБ 16-го нараховують за операції з 1-го по 30/31-ше попереднього місяця чи з 16-го по 15-те минулого-поточного ???
з якої дати умовно "обнуляються" суму операцій, на які нараховують КБ 16-го числа ?
образно кажучи, коли обнуляти табличку в екселі для розрахунку нового періоду ?
ПС. Не кидайте тапками, я їх ловлю і продаю (с)
С 1 по 30/31
С 1 по 28/29/30/31
... делайте хоть что-нибудь!
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