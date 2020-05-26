Лимит на Розрахунки в мережі Інтернет без 3d secure больше суммы платежа?
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Додано: Вів 26 тра, 2020 20:30
Лимит на Розрахунки в мережі Інтернет без 3d secure больше суммы платежа?
Додано: Вів 26 тра, 2020 20:30
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
По нью-кард вопрос. Нормально начисляют кєшбек по операциям с предавторизацией, если списанная сумма отличается от заблокированной (например, амикпей, где сначала блокируется полная сумма, после заправки часть разблокируется соотносительно индивидуальной скидки, потом через пару дней окончательная сумма списывается). В случае А-банка и ТАСа необходимо трусить горячку, чтобы вручную обработали и доначислили КБ, а тут как? Никто не сталкивался на практике?
P.S. А-банк, например, корректно обрабатывает операции с предавторизацией, если заблокированная сумма соответствует списанной, иначе, всё сыпется. Больше месяца разбирались.
В ТАСе просто нужно подождать списания со счёта и через горячку просить доначислить вручную.
Додано: Вів 26 тра, 2020 20:37
Додано: Вів 26 тра, 2020 20:38
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: Вів 26 тра, 2020 21:48
Amid по али суммы отличаются и все кешбечится автоматически
Кешбечные карты!
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