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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 934935936937

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 963
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 963
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 20:30

  ishvara написав:1. Отключил смс - некст бракует платеж. Включил 3д - платеж прошел.

Лимит на Розрахунки в мережі Інтернет без 3d secure больше суммы платежа?
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  • https://a-bank.com.ua/t?a=31GTYIUNJ8X0 Абанк Зеленая
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vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 20:30

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

По нью-кард вопрос. Нормально начисляют кєшбек по операциям с предавторизацией, если списанная сумма отличается от заблокированной (например, амикпей, где сначала блокируется полная сумма, после заправки часть разблокируется соотносительно индивидуальной скидки, потом через пару дней окончательная сумма списывается). В случае А-банка и ТАСа необходимо трусить горячку, чтобы вручную обработали и доначислили КБ, а тут как? Никто не сталкивался на практике?

P.S. А-банк, например, корректно обрабатывает операции с предавторизацией, если заблокированная сумма соответствует списанной, иначе, всё сыпется. Больше месяца разбирались.
В ТАСе просто нужно подождать списания со счёта и через горячку просить доначислить вручную.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 20:37

  clientage написав: С 1 по 28/29/30/31

Гуморист :) я коли писав, теж думав про це :)
Дякую!!!
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 20:38

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

ГеннадийUA написав:
  ingtrans написав:
  ГеннадийUA написав:Получил сегодня NEW card и возникла ну совсем наглая мысль - пополнение мобильного тоже можно как то с кешбеком провернуть?)

Ну ясное дело.

Через сайт оператора (Portmone, EasyPay)?
Цікавий оператор portmone. Які тарифи?
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 21:48

Amid по али суммы отличаются и все кешбечится автоматически
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 22:07

vollena71 Точно, меньше. А платежи без без 3д тоже идут в кешбэк?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 22:10

  ishvara написав:vollena71 Точно, меньше. А платежи без без 3д тоже идут в кешбэк?

Да, интернет-платежи без 3D Secure тоже идут6в кешбэк. По той ссылке это тоже было написано.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 22:41

  Rimlyanin1 написав:
ГеннадийUA написав:Через сайт оператора (Portmone, EasyPay)?
Цікавий оператор portmone. Які тарифи?

Ви не з 95 кварталу? Дуже схожа манера спілкування з нинішнею владою, та й юмор такий самий...
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 23:08

гена, даже тнз ця влада
может понять разницу между скобкой и запятой
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