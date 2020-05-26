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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 тра, 2020 20:30
ishvara написав:
1. Отключил смс - некст бракует платеж. Включил 3д - платеж прошел.
Лимит на Розрахунки в мережі Інтернет без 3d secure больше суммы платежа?
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Додано: Вів 26 тра, 2020 20:30
По нью-кард вопрос. Нормально начисляют кєшбек по операциям с предавторизацией, если списанная сумма отличается от заблокированной (например, амикпей, где сначала блокируется полная сумма, после заправки часть разблокируется соотносительно индивидуальной скидки, потом через пару дней окончательная сумма списывается). В случае А-банка и ТАСа необходимо трусить горячку, чтобы вручную обработали и доначислили КБ, а тут как? Никто не сталкивался на практике?
P.S. А-банк, например, корректно обрабатывает операции с предавторизацией, если заблокированная сумма соответствует списанной, иначе, всё сыпется. Больше месяца разбирались.
В ТАСе просто нужно подождать списания со счёта и через горячку просить доначислить вручную.
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Amid
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Додано: Вів 26 тра, 2020 20:37
clientage написав:
С 1 по 28/29/30/31
Гуморист
я коли писав, теж думав про це
Дякую!!!
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stas_rst
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Додано: Вів 26 тра, 2020 20:38
ГеннадийUA написав: ingtrans написав: ГеннадийUA написав:
Получил сегодня NEW card и возникла ну совсем наглая мысль - пополнение мобильного тоже можно как то с кешбеком провернуть?)
Ну ясное дело.
Через сайт оператора (Portmone, EasyPay)?
Цікавий оператор portmone. Які тарифи?
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Rimlyanin1
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Додано: Вів 26 тра, 2020 21:48
Amid по али суммы отличаются и все кешбечится автоматически
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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Додано: Вів 26 тра, 2020 22:07
vollena71 Точно, меньше. А платежи без без 3д тоже идут в кешбэк?
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ishvara
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Додано: Вів 26 тра, 2020 22:10
ishvara написав:vollena71
Точно, меньше. А платежи без без 3д тоже идут в кешбэк?
Да, интернет-платежи без 3D Secure тоже идут6в кешбэк. По той ссылке это тоже было написано.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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ingtrans
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Додано: Вів 26 тра, 2020 22:41
Rimlyanin1 написав:
ГеннадийUA написав:Через сайт оператора (Portmone, EasyPay)?
Цікавий оператор portmone. Які тарифи?
Ви не з 95 кварталу? Дуже схожа манера спілкування з нинішнею владою, та й юмор такий самий...
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
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Додано: Вів 26 тра, 2020 23:08
гена, даже тнз ця влада
может понять разницу между скобкой и запятой
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Додано: Сер 27 тра, 2020 00:38
Alien написав: Striker написав:
Если Нью карта уже привязана в next, то оплаты будут проходить без 3d secure и можно отключать star inform?
Можна відключати
только надо лимит правильный поднять (тот что не для 3Д)
в нексте не обязательно привязывать и так работает.
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