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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 тра, 2020 00:59
Amid написав:
По нью-кард вопрос. Нормально начисляют кєшбек по операциям с предавторизацией, если списанная сумма отличается от заблокированной
при оплате в долларах, на карте блокируется сумма по курсу блокировки на момент покупки. Но кешбек начисляется на фактическую сумму списания на день проводки операции. Обычно она ниже чем по курсу блокировки.
Курсы можно в UKRSIB online посмотреть, вверху если на курсах кликнуть, будут три закладки - открыть курсы для карт.
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Амвросий
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Додано: Сер 27 тра, 2020 08:09
Спасибо
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Amid
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Додано: Сер 27 тра, 2020 09:44
вчора здійснено покупку онлайн в аптеці "Вітамін". По факту спочатку в описі операції у додатку було зазначено "блокування коштів", сьогодні змінилось на "оплата товарів/послуг". Без слова "оплата товарів/послуг інтернет", як по попередніх операціях в інших магазинах.
Підкажіть, такого типу описи без "інтернет" свідчать про відсутність КБ на суму, чи від цього не залежить ?
На Пудрі ТАС дає 3%, але треба КБ по цій аптеці піднімати через ГЛ постіно - незручно.
Намагаюсь для себе зрозуміти логіку банку і розподілити покупки по наявних картках інших банків з КБ.
Дякую!
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stas_rst
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Додано: Сер 27 тра, 2020 09:50
stas_rst
Общая логика: платите через интернет - получаете кешбэк.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
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Додано: Сер 27 тра, 2020 09:56
stas_rst и не стоит обращать внимания на то, что пишет по типу проводки, текст со временам меняется
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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