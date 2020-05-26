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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 тра, 2020 00:59
Amid написав:
По нью-кард вопрос. Нормально начисляют кєшбек по операциям с предавторизацией, если списанная сумма отличается от заблокированной
при оплате в долларах, на карте блокируется сумма по курсу блокировки на момент покупки. Но кешбек начисляется на фактическую сумму списания на день проводки операции. Обычно она ниже чем по курсу блокировки.
Курсы можно в UKRSIB online посмотреть, вверху если на курсах кликнуть, будут три закладки - открыть курсы для карт.
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Амвросий
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Додано: Сер 27 тра, 2020 08:09
Спасибо
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Amid
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Додано: Сер 27 тра, 2020 09:44
вчора здійснено покупку онлайн в аптеці "Вітамін". По факту спочатку в описі операції у додатку було зазначено "блокування коштів", сьогодні змінилось на "оплата товарів/послуг". Без слова "оплата товарів/послуг інтернет", як по попередніх операціях в інших магазинах.
Підкажіть, такого типу описи без "інтернет" свідчать про відсутність КБ на суму, чи від цього не залежить ?
На Пудрі ТАС дає 3%, але треба КБ по цій аптеці піднімати через ГЛ постіно - незручно.
Намагаюсь для себе зрозуміти логіку банку і розподілити покупки по наявних картках інших банків з КБ.
Дякую!
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stas_rst
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Додано: Сер 27 тра, 2020 09:50
stas_rst
Общая логика: платите через интернет - получаете кешбэк.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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ingtrans
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Додано: Сер 27 тра, 2020 09:56
stas_rst и не стоит обращать внимания на то, что пишет по типу проводки, текст со временам меняется
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Сер 27 тра, 2020 10:31
omb
omb написав:stas_rst
и не стоит обращать внимания на то, что пишет по типу проводки, текст со временам меняется
ви усе правильно пишете. Однак зверніть увагу, що саме написав stas_rst
:
На Пудрі ТАС дає 3%
. Тобто висока ймовірність, що саме по цій точці термінал налаштований як звичайний POS (тобто не інтернет), бо Тас 3% платить лише по вихідним и лише за офлайн. А отже, скоріш за усе Укрсіб не відкешбечить зовсім нічого. stas_rst
цю точку треба тестити. Купіть щось недороге і подивіться наступного місяця як воно окешбечиться в Укрсібі. Бо тут вам гарантій ніхто ніяких не дасть.
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Alien
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Додано: Сер 27 тра, 2020 11:03
Alien написав:
Купіть щось недороге і подивіться наступного місяця як воно окешбечиться в Укрсібі.
За месяц терминал продавана може поменяться 2 раза.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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ukrprom2014
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Додано: Сер 27 тра, 2020 11:14
ukrprom2014 написав: Alien написав:
Купіть щось недороге і подивіться наступного місяця як воно окешбечиться в Укрсібі.
За месяц терминал продавана може поменяться 2 раза.
Може. А може і за 5 років не змінитися жодного. То що по вашому краще ніколи нічого не тестити взагалі? Тільки того що воно колись може змінитися?
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Alien
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Додано: Сер 27 тра, 2020 11:14
Alien написав:
. Однак зверніть увагу, що саме написав stas_rst
:
На Пудрі ТАС дає 3%
. Тобто висока ймовірність, що саме по цій точці термінал налаштований як звичайний POS (тобто не інтернет), бо Тас 3% платить лише по вихідним и лише за офлайн.
Не путайте Пудру 3% на аптеки оф/онлайн, и Weekend 3% в выходные оффлайн
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vollena71
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Додано: Сер 27 тра, 2020 11:19
vollena71 написав: Alien написав:
. Однак зверніть увагу, що саме написав stas_rst
:
На Пудрі ТАС дає 3%
. Тобто висока ймовірність, що саме по цій точці термінал налаштований як звичайний POS (тобто не інтернет), бо Тас 3% платить лише по вихідним и лише за офлайн.
Не путайте Пудру 3% на аптеки оф/онлайн, и Weekend 3% в выходные оффлайн
Вибачайте - ваша правда - дійсно переплутав пудру та вікенд. Щиро перепрошую
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Alien
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