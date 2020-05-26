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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 935936937938

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 963
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 963
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 00:59

  Amid написав:По нью-кард вопрос. Нормально начисляют кєшбек по операциям с предавторизацией, если списанная сумма отличается от заблокированной


при оплате в долларах, на карте блокируется сумма по курсу блокировки на момент покупки. Но кешбек начисляется на фактическую сумму списания на день проводки операции. Обычно она ниже чем по курсу блокировки.

Курсы можно в UKRSIB online посмотреть, вверху если на курсах кликнуть, будут три закладки - открыть курсы для карт.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 08:09

Спасибо
Amid
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 09:44

вчора здійснено покупку онлайн в аптеці "Вітамін". По факту спочатку в описі операції у додатку було зазначено "блокування коштів", сьогодні змінилось на "оплата товарів/послуг". Без слова "оплата товарів/послуг інтернет", як по попередніх операціях в інших магазинах.
Підкажіть, такого типу описи без "інтернет" свідчать про відсутність КБ на суму, чи від цього не залежить ?
На Пудрі ТАС дає 3%, але треба КБ по цій аптеці піднімати через ГЛ постіно - незручно.
Намагаюсь для себе зрозуміти логіку банку і розподілити покупки по наявних картках інших банків з КБ.
Дякую!
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 09:50

stas_rst
Общая логика: платите через интернет - получаете кешбэк.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 09:56

stas_rst и не стоит обращать внимания на то, что пишет по типу проводки, текст со временам меняется
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  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 10:31

  omb написав:stas_rst и не стоит обращать внимания на то, что пишет по типу проводки, текст со временам меняется

omb ви усе правильно пишете. Однак зверніть увагу, що саме написав stas_rst:
На Пудрі ТАС дає 3%
. Тобто висока ймовірність, що саме по цій точці термінал налаштований як звичайний POS (тобто не інтернет), бо Тас 3% платить лише по вихідним и лише за офлайн. А отже, скоріш за усе Укрсіб не відкешбечить зовсім нічого.
stas_rst цю точку треба тестити. Купіть щось недороге і подивіться наступного місяця як воно окешбечиться в Укрсібі. Бо тут вам гарантій ніхто ніяких не дасть.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 11:03

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Alien написав:Купіть щось недороге і подивіться наступного місяця як воно окешбечиться в Укрсібі.

За месяц терминал продавана може поменяться 2 раза.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 11:14

  ukrprom2014 написав:
  Alien написав:Купіть щось недороге і подивіться наступного місяця як воно окешбечиться в Укрсібі.

За месяц терминал продавана може поменяться 2 раза.

Може. А може і за 5 років не змінитися жодного. То що по вашому краще ніколи нічого не тестити взагалі? Тільки того що воно колись може змінитися?
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 11:14

  Alien написав:. Однак зверніть увагу, що саме написав stas_rst:
На Пудрі ТАС дає 3%
. Тобто висока ймовірність, що саме по цій точці термінал налаштований як звичайний POS (тобто не інтернет), бо Тас 3% платить лише по вихідним и лише за офлайн.

Не путайте Пудру 3% на аптеки оф/онлайн, и Weekend 3% в выходные оффлайн
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vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 11:19

  vollena71 написав:
  Alien написав:. Однак зверніть увагу, що саме написав stas_rst:
На Пудрі ТАС дає 3%
. Тобто висока ймовірність, що саме по цій точці термінал налаштований як звичайний POS (тобто не інтернет), бо Тас 3% платить лише по вихідним и лише за офлайн.

Не путайте Пудру 3% на аптеки оф/онлайн, и Weekend 3% в выходные оффлайн
Вибачайте - ваша правда - дійсно переплутав пудру та вікенд. Щиро перепрошую
Alien
 
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