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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 тра, 2020 11:50
Alien написав:
То що по вашому краще ніколи нічого не тестити взагалі? Тільки того що воно колись може змінитися?
Я бы ниче не тестил, а купил все что мне надо и посмотрел бы в след месяце.. тест длиной в 1.5 месяца - такая себе затея
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
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- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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Додано: Сер 27 тра, 2020 12:18
ol_zy написав: Alien написав: Striker написав:
Если Нью карта уже привязана в next, то оплаты будут проходить без 3d secure и можно отключать star inform?
Можна відключати
только надо лимит правильный поднять (тот что не для 3Д)
в нексте не обязательно привязывать и так работает.
Подскажите, из лимитов нужно оставить только "Розрахунки в мережі Інтернет" и общий лимит?
"Перекази між картками за допомогою інших сервісів" - через это может где-то пройти оплата, тоже отключать?
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Додано: Сер 27 тра, 2020 12:24
omb написав: Alien написав:
То що по вашому краще ніколи нічого не тестити взагалі? Тільки того що воно колись може змінитися?
Я бы ниче не тестил, а купил все что мне надо и посмотрел бы в след месяце.. тест длиной в 1.5 месяца - такая себе затея
До 16-го числа наразі близько 20 днів.
Переходь на темний бік за карткою Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
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Додано: Сер 27 тра, 2020 12:28
New card можно привязать в t2u и оплачивать в дальнейшем с неё мобилу без 3d?
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- +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus
- +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
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Striker
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Додано: Сер 27 тра, 2020 12:33
kreuz написав: omb написав: Alien написав:
То що по вашому краще ніколи нічого не тестити взагалі? Тільки того що воно колись може змінитися?
Я бы ниче не тестил, а купил все что мне надо и посмотрел бы в след месяце.. тест длиной в 1.5 месяца - такая себе затея
До 16-го числа наразі близько 20 днів.
ну не сильно меняется картина
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Сер 27 тра, 2020 12:39
omb написав: Alien написав:
То що по вашому краще ніколи нічого не тестити взагалі? Тільки того що воно колись може змінитися?
Я бы ниче не тестил, а купил все что мне надо и посмотрел бы в след месяце.. тест длиной в 1.5 месяца - такая себе затея
Вибачте не зрозумів про які саме півтора місяця мова? Якщо протести сьогодні - підсумок буде відомий менше ніж через 3 тижні. А взагалі тестити чи ні - це справа власного смаку власника картки. Якщо сума достатньо значна (і при цьому є інші способи "зароблення" кешбеку), то на мій погляд краще 1 раз потестити зараз і через 3 тижні, якщо усе гаразд, вже напевне "косити кешбек". Якщо не усе гаразд експлуатувати вже перевірені до цього способи. Втім повторюсь - це виключно справа вподобань кожного
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