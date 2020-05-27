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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 937938939940>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 963
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 963
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 11:50

  Alien написав:То що по вашому краще ніколи нічого не тестити взагалі? Тільки того що воно колись може змінитися?
Я бы ниче не тестил, а купил все что мне надо и посмотрел бы в след месяце.. тест длиной в 1.5 месяца - такая себе затея
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 12:18

  ol_zy написав:
  Alien написав:
  Striker написав:Если Нью карта уже привязана в next, то оплаты будут проходить без 3d secure и можно отключать star inform?

Можна відключати

только надо лимит правильный поднять (тот что не для 3Д)
в нексте не обязательно привязывать и так работает.

Подскажите, из лимитов нужно оставить только "Розрахунки в мережі Інтернет" и общий лимит?
"Перекази між картками за допомогою інших сервісів" - через это может где-то пройти оплата, тоже отключать?
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Striker
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 12:24

  omb написав:
  Alien написав:То що по вашому краще ніколи нічого не тестити взагалі? Тільки того що воно колись може змінитися?
Я бы ниче не тестил, а купил все что мне надо и посмотрел бы в след месяце.. тест длиной в 1.5 месяца - такая себе затея

До 16-го числа наразі близько 20 днів.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 12:28

New card можно привязать в t2u и оплачивать в дальнейшем с неё мобилу без 3d?
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  • +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
Striker
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 12:33

  kreuz написав:
  omb написав:
  Alien написав:То що по вашому краще ніколи нічого не тестити взагалі? Тільки того що воно колись може змінитися?
Я бы ниче не тестил, а купил все что мне надо и посмотрел бы в след месяце.. тест длиной в 1.5 месяца - такая себе затея

До 16-го числа наразі близько 20 днів.
ну не сильно меняется картина
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 12:39

  omb написав:
  Alien написав:То що по вашому краще ніколи нічого не тестити взагалі? Тільки того що воно колись може змінитися?
Я бы ниче не тестил, а купил все что мне надо и посмотрел бы в след месяце.. тест длиной в 1.5 месяца - такая себе затея
Вибачте не зрозумів про які саме півтора місяця мова? Якщо протести сьогодні - підсумок буде відомий менше ніж через 3 тижні. А взагалі тестити чи ні - це справа власного смаку власника картки. Якщо сума достатньо значна (і при цьому є інші способи "зароблення" кешбеку), то на мій погляд краще 1 раз потестити зараз і через 3 тижні, якщо усе гаразд, вже напевне "косити кешбек". Якщо не усе гаразд експлуатувати вже перевірені до цього способи. Втім повторюсь - це виключно справа вподобань кожного
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 14:08

  Striker написав:New card можно привязать в t2u и оплачивать в дальнейшем с неё мобилу без 3d?

Так, можна
KVV
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 14:36

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

усім дякую за коментарі.
По Пудрі навів аналогію виключно для розуміння процесингу самої аптеки - блокування, потім проводка до 3-х днів, потім дзвінок на ГЛ для ручного нарахування КБ. Пудра дає 3% на багато клінік (консультації, аналізи, діагностика) і усі практично аптеки. 5% - одяг.
Аптека вигідна по цінах (не реклама) і замовляю часто на різні суми для сім'ї і батьків.
Обов'язково відпишусь за результатами КБ. Картка в роботі всього тиждень, то 16-го за травень порахувати буде нескладно. В тестуванні поки що 4 додатки і ряд онлайн-магазинів.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 16:47

KVV
Дякую.
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Striker
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 02:33

  ishvara написав:
  ingtrans написав:
  ishvara написав:Пополнил карту с Мони, но платеж за коммуналку не прошел. Деньги должны отлежаться на карте, сразу нельзя платить?

Вообще можно и я всегда так делаю и имеено с monobank. Как правило, у меня между пополнением и оплатой проходит считанные минуты. Может быть причина в чем-то другом.

Платил через Next, "забраковано". Из приложения Укрсиба прошло норм.

Вы в черном списке у привата. Только поддержка ликпея умеет из этого списка удалять (поддержка привата ни в какую) да и то, только 3-й оператор ликпея передал мою карту на удаление из черного списка.
Еще оба лимита поставьте для 3д и тот что просто для интернет платежей.
ol_zy
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