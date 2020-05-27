ishvara написав:ingtrans Не нашел там ответа на свои вопросы ((
Хм, а я нашёл. 1. Отключите СМС-информирование и не будет требовать код. 2. Написано же, что не прокатывает фокус с отключением, все равно оплату снимет. Тогда зачем отключать и включать?
1. Отключил смс - некст бракует платеж. Включил 3д - платеж прошел. 2. Я имел в виду, что если без смс не будут проходить платежи, то, скажем можно проплатить сейчас коммуналку за апрель и 31 мая отключить, а включить 1 июля и заплатить коммуналку за май и июнь, заплатив 15 грн вместо 30. Т.е. вопрос в том, можно ли уполовинить плату за смс.
там два лимита для 3д и для интернет. Надо для интернет поднять лимит.