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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 937938939940

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 963
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 963
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 02:38

  ishvara написав:
  ingtrans написав:
  ishvara написав:ingtrans Не нашел там ответа на свои вопросы ((

Хм, а я нашёл.
1. Отключите СМС-информирование и не будет требовать код.
2. Написано же, что не прокатывает фокус с отключением, все равно оплату снимет. Тогда зачем отключать и включать?

1. Отключил смс - некст бракует платеж. Включил 3д - платеж прошел.
2. Я имел в виду, что если без смс не будут проходить платежи, то, скажем можно проплатить сейчас коммуналку за апрель и 31 мая отключить, а включить 1 июля и заплатить коммуналку за май и июнь, заплатив 15 грн вместо 30. Т.е. вопрос в том, можно ли уполовинить плату за смс.

там два лимита для 3д и для интернет. Надо для интернет поднять лимит.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 02:45

  Striker написав:
  ol_zy написав:
  Striker написав:Если Нью карта уже привязана в next, то оплаты будут проходить без 3d secure и можно отключать star inform?
  Alien написав:Можна відключати

только надо лимит правильный поднять (тот что не для 3Д)
в нексте не обязательно привязывать и так работает.

Подскажите, из лимитов нужно оставить только "Розрахунки в мережі Інтернет" и общий лимит?
"Перекази між картками за допомогою інших сервісів" - через это может где-то пройти оплата, тоже отключать?

Когда не прошло - я просто поднял лимит для инет и так его и оставил. Я все равно на карте 0 держу и пополняю только перед оплатой.
ol_zy
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Повідомлень: 5945
З нами з: 20.01.15
Подякував: 376 раз.
Подякували: 614 раз.
 
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  #<1 ... 937938939940
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