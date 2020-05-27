ishvara написав:ingtrans Не нашел там ответа на свои вопросы ((
Хм, а я нашёл. 1. Отключите СМС-информирование и не будет требовать код. 2. Написано же, что не прокатывает фокус с отключением, все равно оплату снимет. Тогда зачем отключать и включать?
1. Отключил смс - некст бракует платеж. Включил 3д - платеж прошел. 2. Я имел в виду, что если без смс не будут проходить платежи, то, скажем можно проплатить сейчас коммуналку за апрель и 31 мая отключить, а включить 1 июля и заплатить коммуналку за май и июнь, заплатив 15 грн вместо 30. Т.е. вопрос в том, можно ли уполовинить плату за смс.
там два лимита для 3д и для интернет. Надо для интернет поднять лимит.
Прийшло вчора в вайбер "Поповнюйте вашу картку від UKRSIBBANK з кешбеком 5% в терміналах Easy Pay без жодної комісії". Що це за манна небесна? Поповнив на 10000, зняв близько 10100 з урахуванням комісії й так по колу? Чи там кешбек через місяць/півроку.
ГеннадийUA написав:Прийшло вчора в вайбер "Поповнюйте вашу картку від UKRSIBBANK з кешбеком 5% в терміналах Easy Pay без жодної комісії". Що це за манна небесна? Поповнив на 10000, зняв близько 10100 з урахуванням комісії й так по колу? Чи там кешбек через місяць/півроку.
За пополнение нет ни кешбека, ни комиссии. Кешбек 5 % за онлайн покупки.
Написано, конечно, двусмысленно, но по сути хотели сказать, что вы можете без комиссии пополнить вашу карту UKRSIBBANK, которая дает кешбек 5%, в терминалах Easy Pay.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ГеннадийUA написав:Прийшло вчора в вайбер "Поповнюйте вашу картку від UKRSIBBANK з кешбеком 5% в терміналах Easy Pay без жодної комісії". Що це за манна небесна? Поповнив на 10000, зняв близько 10100 з урахуванням комісії й так по колу? Чи там кешбек через місяць/півроку.
Мне тоже пришло аналогичное сообщение. Тоже нифига не понял.
Bosstone,я в курсе, за что платят кэшбэк по Нью-карду Жду, кто объяснит, о чем была эта СМС-ка.
ingtrans, Вы написали на пару секунд раньше, чем я. Ваш ответ принимается, но хотелось бы конкретности.
ГеннадийUA написав:Прийшло вчора в вайбер "Поповнюйте вашу картку від UKRSIBBANK з кешбеком 5% в терміналах Easy Pay без жодної комісії". Що це за манна небесна? Поповнив на 10000, зняв близько 10100 з урахуванням комісії й так по колу? Чи там кешбек через місяць/півроку.
Мне тоже пришло аналогичное сообщение. Тоже нифига не понял.
Bosstone,я в курсе, за что платят кэшбэк по Нью-карду Жду, кто объяснит, о чем была эта СМС-ка.
ingtrans, Вы написали на пару секунд раньше, чем я. Ваш ответ принимается, но хотелось бы конкретности.