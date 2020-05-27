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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 тра, 2020 12:11
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
На розетке же работает кэшбэк по ньюкард?
Додано: Чет 28 тра, 2020 12:41
mephala по моему опытку - если продавец розетка и оплана на сайте - кешбек есть
Кешбечные карты!
Додано: Чет 28 тра, 2020 19:11
Уже ожило.
Народ, а кто-нибудь привязывал New Card в приложение Pick&Go Велмарта?
Скачал, установил. На этапе запроса кошелька Мастерпасс выдает ошибку и выбрасывает. Что это может быть?
И еще. Я правильно понимаю, у каждого приложения - свой кошелек Мастерпасс: у Сильпо свой, у Pick&Go - свой и т.д.
Додано: Чет 28 тра, 2020 19:17
Нет
Кошель МастерПасс привязан к номеру телепона
Чаще всего активируется мастерпасс, привязаный к телепону регистрации экка Сильпа, ОККО, ПикГоу
Карту можно привязать только в ОДИН кошелек мастерпасс (в отл. от ГПэя)
... делайте хоть что-нибудь!
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