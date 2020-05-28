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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 938939940941

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 964
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
244
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 964
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 12:09

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guntherhouse777
 
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Подякували: 297 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 12:11

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

На розетке же работает кэшбэк по ньюкард?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 12:41

mephala по моему опытку - если продавец розетка и оплана на сайте - кешбек есть
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 19:11

  KVV написав:Укрсиб онлайн лежить на бочку... "В даний момент неможливо обробити ваш запит.... "

Уже ожило.

Народ, а кто-нибудь привязывал New Card в приложение Pick&Go Велмарта?
Скачал, установил. На этапе запроса кошелька Мастерпасс выдает ошибку и выбрасывает. Что это может быть?

И еще. Я правильно понимаю, у каждого приложения - свой кошелек Мастерпасс: у Сильпо свой, у Pick&Go - свой и т.д.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 19:17

  Искатель написав:И еще. Я правильно понимаю, у каждого приложения - свой кошелек Мастерпасс: у Сильпо свой, у Pick&Go - свой и т.д.

Нет
Кошель МастерПасс привязан к номеру телепона
Чаще всего активируется мастерпасс, привязаный к телепону регистрации экка Сильпа, ОККО, ПикГоу
Карту можно привязать только в ОДИН кошелек мастерпасс (в отл. от ГПэя) :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 19:47

  Искатель написав:
  KVV написав:Укрсиб онлайн лежить на бочку... "В даний момент неможливо обробити ваш запит.... "

Уже ожило.

Народ, а кто-нибудь привязывал New Card в приложение Pick&Go Велмарта?
Скачал, установил. На этапе запроса кошелька Мастерпасс выдает ошибку и выбрасывает. Что это может быть?

И еще. Я правильно понимаю, у каждого приложения - свой кошелек Мастерпасс: у Сильпо свой, у Pick&Go - свой и т.д.

У меня такое было.
Подвязал карту в кошелек непосредственно на сайте мастерпасса: https://masterpass.com/uk-ua.html

Карта потом подтянулась в Пикэндго.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 20:13

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  rollo написав:Карта потом подтянулась в Пикэндго.

Аналогічно, в Фору також
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 22:45

guntherhouse777 Не удивительно. Рабочий полдень,то есть подвергаются массированной свиной атаке. :mrgreen:
Дядя Дима
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