УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 тра, 2020 12:09
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guntherhouse777
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Додано: Чет 28 тра, 2020 12:11
На розетке же работает кэшбэк по ньюкард?
mephala
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Додано: Чет 28 тра, 2020 12:41
mephala по моему опытку - если продавец розетка и оплана на сайте - кешбек есть
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omb
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Додано: Чет 28 тра, 2020 19:11
KVV написав:
Укрсиб онлайн лежить на бочку... "В даний момент неможливо обробити ваш запит.... "
Уже ожило.
Народ, а кто-нибудь привязывал New Card в приложение Pick&Go Велмарта?
Скачал, установил. На этапе запроса кошелька Мастерпасс выдает ошибку и выбрасывает. Что это может быть?
И еще. Я правильно понимаю, у каждого приложения - свой кошелек Мастерпасс: у Сильпо свой, у Pick&Go - свой и т.д.
Искатель
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Додано: Чет 28 тра, 2020 19:17
Искатель написав:
И еще. Я правильно понимаю, у каждого приложения - свой кошелек Мастерпасс: у Сильпо свой, у Pick&Go - свой и т.д.
Нет
Кошель МастерПасс привязан к номеру телепона
Чаще всего активируется мастерпасс, привязаный к телепону регистрации экка Сильпа, ОККО, ПикГоу
Карту можно привязать только в ОДИН кошелек мастерпасс (в отл. от ГПэя)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: Чет 28 тра, 2020 19:47
Искатель написав: KVV написав:
Укрсиб онлайн лежить на бочку... "В даний момент неможливо обробити ваш запит.... "
Уже ожило.
Народ, а кто-нибудь привязывал New Card в приложение Pick&Go Велмарта?
Скачал, установил. На этапе запроса кошелька Мастерпасс выдает ошибку и выбрасывает. Что это может быть?
И еще. Я правильно понимаю, у каждого приложения - свой кошелек Мастерпасс: у Сильпо свой, у Pick&Go - свой и т.д.
У меня такое было.
Подвязал карту в кошелек непосредственно на сайте мастерпасса:
https://masterpass.com/uk-ua.html
Карта потом подтянулась в Пикэндго.
rollo
Повідомлень: 681
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Додано: Чет 28 тра, 2020 20:13
rollo написав:
Карта потом подтянулась в Пикэндго.
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chipmunk
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Додано: Чет 28 тра, 2020 22:45
guntherhouse777
Не удивительно. Рабочий полдень,то есть подвергаются массированной свиной атаке.
Дядя Дима
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