Искатель написав:И еще. Я правильно понимаю, у каждого приложения - свой кошелек Мастерпасс: у Сильпо свой, у Pick&Go - свой и т.д.
Нет Кошель МастерПасс привязан к номеру телепона Чаще всего активируется мастерпасс, привязаный к телепону регистрации экка Сильпа, ОККО, ПикГоу Карту можно привязать только в ОДИН кошелек мастерпасс (в отл. от ГПэя)
Дело в том, что в приложении Сильпо New Card подвязалась аж бегом. А с Pick&Go ничего не выходит. Установилось приложение, но когда я пытаюсь нажать "Банковские карты", выскакивает "Masterpass . Разрешить использовать Ваш кошелек masterpass в приложении. Отметить (именно так, не отменить, а отметить) Разрешить"
Нажимаю "Разрешить" - и выбрасывает из приложения с сообщением "В работе приложения Pick&Go произошла ошибка"... А самое главное: там, где "Банковские карты", пишет "Карт нет", т.е. оно не видит этого кошелька Masterpass, который я уже создал, когда в приложении Сильпо настраивал.
Большое спасибо! С Вашей легкой руки зашел на сайт Мастерпасса, но... увидел в кошельке три подвязанных ранее карты (подвязывал через приложение Сильпо): 1) Коко Форвард 2) КБО Идеи 3) Нью кард Укрсиба Но в приложении Pick&Go не видят ничего, походу, проблема с приложением. Буду разбираться. Еще раз большое спасибо за подсказку!