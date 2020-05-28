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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 тра, 2020 09:12
clientage написав: Искатель написав:
И еще. Я правильно понимаю, у каждого приложения - свой кошелек Мастерпасс: у Сильпо свой, у Pick&Go - свой и т.д.
Нет
Кошель МастерПасс привязан к номеру телепона
Чаще всего активируется мастерпасс, привязаный к телепону регистрации экка Сильпа, ОККО, ПикГоу
Карту можно привязать только в ОДИН кошелек мастерпасс (в отл. от ГПэя)
розетка тоже активирует мастерпасс по указанному номеру в карточке.
дыбильная система канеш что нужно везде указывать один телепон что бы не глючило.
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 09:20
В общем, созвонился с поддержкой Велмарта, обрисовал им проблему, будут решать.
Я очень редко бываю в Велмарте (в отличие от Сильпо, в котором, с легкой руки mephala я через день теперь). Но поскольку я обожаю различные мобильные приложухи, то победить этот Pick&Go теперь дело чести.
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