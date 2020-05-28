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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 тра, 2020 09:12
clientage написав: Искатель написав:
И еще. Я правильно понимаю, у каждого приложения - свой кошелек Мастерпасс: у Сильпо свой, у Pick&Go - свой и т.д.
Нет
Кошель МастерПасс привязан к номеру телепона
Чаще всего активируется мастерпасс, привязаный к телепону регистрации экка Сильпа, ОККО, ПикГоу
Карту можно привязать только в ОДИН кошелек мастерпасс (в отл. от ГПэя)
розетка тоже активирует мастерпасс по указанному номеру в карточке.
дыбильная система канеш что нужно везде указывать один телепон что бы не глючило.
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mephala
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 09:20
В общем, созвонился с поддержкой Велмарта, обрисовал им проблему, будут решать.
Я очень редко бываю в Велмарте (в отличие от Сильпо, в котором, с легкой руки mephala я через день теперь). Но поскольку я обожаю различные мобильные приложухи, то победить этот Pick&Go теперь дело чести.
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Искатель
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:01
Искатель написав:
В общем, созвонился с поддержкой Велмарта, обрисовал им проблему, будут решать.
Я очень редко бываю в Велмарте (в отличие от Сильпо, в котором, с легкой руки mephala
я через день теперь). Но поскольку я обожаю различные мобильные приложухи, то победить этот Pick&Go теперь дело чести.
Вы проверили, шобы тел экка Pick&Go совпадал с тел Мастерпасса?
Шобы было 380ххх или нуна 0хххх, а може +380ххх, а може с дефисами, а може без
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:04
Искатель
как победишь, потом еще периодически будешь побеждать слёт регистрации... когда приложение забывает твои данные
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omb
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:19
omb написав:Искатель
как победишь, потом еще периодически будешь побеждать слёт регистрации... когда приложение забывает твои данные
Та не нагнітайте... ну було разочок після обнови, ну була сума в чеку більша ніж в додатку... ну це ж не привід Искателю
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KVV
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:55
KVV написав: omb написав:Искатель
как победишь, потом еще периодически будешь побеждать слёт регистрации... когда приложение забывает твои данные
Та не нагнітайте... ну було разочок після обнови, ну була сума в чеку більша ніж в додатку... ну це ж не привід Искателю
перестать іскать
я уже раза 3 восстанавливал
, 2 из которых в магазине, когда сканируя стартый штрихкод получал ответ от приложения "а ты кто"
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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- Подякував: 17 раз.
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