Искатель написав:И еще. Я правильно понимаю, у каждого приложения - свой кошелек Мастерпасс: у Сильпо свой, у Pick&Go - свой и т.д.
Нет Кошель МастерПасс привязан к номеру телепона Чаще всего активируется мастерпасс, привязаный к телепону регистрации экка Сильпа, ОККО, ПикГоу Карту можно привязать только в ОДИН кошелек мастерпасс (в отл. от ГПэя)
розетка тоже активирует мастерпасс по указанному номеру в карточке. дыбильная система канеш что нужно везде указывать один телепон что бы не глючило.
В общем, созвонился с поддержкой Велмарта, обрисовал им проблему, будут решать. Я очень редко бываю в Велмарте (в отличие от Сильпо, в котором, с легкой руки mephala я через день теперь). Но поскольку я обожаю различные мобильные приложухи, то победить этот Pick&Go теперь дело чести.
Искатель написав:В общем, созвонился с поддержкой Велмарта, обрисовал им проблему, будут решать. Я очень редко бываю в Велмарте (в отличие от Сильпо, в котором, с легкой руки mephala я через день теперь). Но поскольку я обожаю различные мобильные приложухи, то победить этот Pick&Go теперь дело чести.
Вы проверили, шобы тел экка Pick&Go совпадал с тел Мастерпасса? Шобы было 380ххх или нуна 0хххх, а може +380ххх, а може с дефисами, а може без