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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 939940941942

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 964
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
244
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 964
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 09:12

  clientage написав:
  Искатель написав:И еще. Я правильно понимаю, у каждого приложения - свой кошелек Мастерпасс: у Сильпо свой, у Pick&Go - свой и т.д.

Нет
Кошель МастерПасс привязан к номеру телепона
Чаще всего активируется мастерпасс, привязаный к телепону регистрации экка Сильпа, ОККО, ПикГоу
Карту можно привязать только в ОДИН кошелек мастерпасс (в отл. от ГПэя) :(


розетка тоже активирует мастерпасс по указанному номеру в карточке.
дыбильная система канеш что нужно везде указывать один телепон что бы не глючило.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 09:20

В общем, созвонился с поддержкой Велмарта, обрисовал им проблему, будут решать.
Я очень редко бываю в Велмарте (в отличие от Сильпо, в котором, с легкой руки mephala я через день теперь). Но поскольку я обожаю различные мобильные приложухи, то победить этот Pick&Go теперь дело чести.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:01

  Искатель написав:В общем, созвонился с поддержкой Велмарта, обрисовал им проблему, будут решать.
Я очень редко бываю в Велмарте (в отличие от Сильпо, в котором, с легкой руки mephala я через день теперь). Но поскольку я обожаю различные мобильные приложухи, то победить этот Pick&Go теперь дело чести.

Вы проверили, шобы тел экка Pick&Go совпадал с тел Мастерпасса?
Шобы было 380ххх или нуна 0хххх, а може +380ххх, а може с дефисами, а може без :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:04

Искатель как победишь, потом еще периодически будешь побеждать слёт регистрации... когда приложение забывает твои данные :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:19

  omb написав:Искатель как победишь, потом еще периодически будешь побеждать слёт регистрации... когда приложение забывает твои данные :)

Та не нагнітайте... ну було разочок після обнови, ну була сума в чеку більша ніж в додатку... ну це ж не привід Искателю перестать іскать :lol:
KVV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:55

  KVV написав:
  omb написав:Искатель как победишь, потом еще периодически будешь побеждать слёт регистрации... когда приложение забывает твои данные :)

Та не нагнітайте... ну було разочок після обнови, ну була сума в чеку більша ніж в додатку... ну це ж не привід Искателю перестать іскать :lol:
я уже раза 3 восстанавливал :), 2 из которых в магазине, когда сканируя стартый штрихкод получал ответ от приложения "а ты кто" :mrgreen:
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1258
З нами з: 08.04.14
Подякував: 17 раз.
Подякували: 81 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:20

  rollo написав:
  Искатель написав:
  KVV написав:Укрсиб онлайн лежить на бочку... "В даний момент неможливо обробити ваш запит.... "

Уже ожило.

Народ, а кто-нибудь привязывал New Card в приложение Pick&Go Велмарта?
Скачал, установил. На этапе запроса кошелька Мастерпасс выдает ошибку и выбрасывает. Что это может быть?

И еще. Я правильно понимаю, у каждого приложения - свой кошелек Мастерпасс: у Сильпо свой, у Pick&Go - свой и т.д.

У меня такое было.
Подвязал карту в кошелек непосредственно на сайте мастерпасса: https://masterpass.com/uk-ua.html

Карта потом подтянулась в Пикэндго.

Может знаете, по НьюКард, если привязать в мастерпасс и оплачивать комуналку, то будет кешбек?
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:36

  Rainbow написав:Может знаете, по НьюКард, если привязать в мастерпасс и оплачивать комуналку, то будет кешбек?

Буде
Головне в перевіреному місці платити
KVV
 
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