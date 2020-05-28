УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 тра, 2020 09:12
clientage написав: Искатель написав:
И еще. Я правильно понимаю, у каждого приложения - свой кошелек Мастерпасс: у Сильпо свой, у Pick&Go - свой и т.д.
Нет
Кошель МастерПасс привязан к номеру телепона
Чаще всего активируется мастерпасс, привязаный к телепону регистрации экка Сильпа, ОККО, ПикГоу
Карту можно привязать только в ОДИН кошелек мастерпасс (в отл. от ГПэя)
розетка тоже активирует мастерпасс по указанному номеру в карточке.
дыбильная система канеш что нужно везде указывать один телепон что бы не глючило.
mephala
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 09:20
В общем, созвонился с поддержкой Велмарта, обрисовал им проблему, будут решать.
Я очень редко бываю в Велмарте (в отличие от Сильпо, в котором, с легкой руки mephala я через день теперь). Но поскольку я обожаю различные мобильные приложухи, то победить этот Pick&Go теперь дело чести.
Искатель
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4
4
Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:01
Искатель написав:
В общем, созвонился с поддержкой Велмарта, обрисовал им проблему, будут решать.
Я очень редко бываю в Велмарте (в отличие от Сильпо, в котором, с легкой руки
mephala
я через день теперь). Но поскольку я обожаю различные мобильные приложухи, то победить этот Pick&Go теперь дело чести.
Вы проверили, шобы тел экка Pick&Go совпадал с тел Мастерпасса?
Шобы было 380ххх или нуна 0хххх, а може +380ххх, а може с дефисами, а може без
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
Фінансовий гуру Finance.ua
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2
Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:04
Искатель
как победишь, потом еще периодически будешь побеждать слёт регистрации... когда приложение забывает твои данные
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
omb
Повідомлень: 1258
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:19
omb написав: Искатель
как победишь, потом еще периодически будешь побеждать слёт регистрации... когда приложение забывает твои данные
Та не нагнітайте... ну було разочок після обнови, ну була сума в чеку більша ніж в додатку... ну це ж не привід
Искателю
перестать іскать
KVV
Повідомлень: 418
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:55
KVV написав: omb написав: Искатель
как победишь, потом еще периодически будешь побеждать слёт регистрации... когда приложение забывает твои данные
Та не нагнітайте... ну було разочок після обнови, ну була сума в чеку більша ніж в додатку... ну це ж не привід
Искателю
перестать іскать
я уже раза 3 восстанавливал
, 2 из которых в магазине, когда сканируя стартый штрихкод получал ответ от приложения "а ты кто"
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
omb
Повідомлень: 1258
З нами з: 08.04.14
Подякував: 17 раз.
Подякували: 81 раз.
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:20
rollo написав: Искатель написав: KVV написав:
Укрсиб онлайн лежить на бочку... "В даний момент неможливо обробити ваш запит.... "
Уже ожило.
Народ, а кто-нибудь привязывал New Card в приложение Pick&Go Велмарта?
Скачал, установил. На этапе запроса кошелька Мастерпасс выдает ошибку и выбрасывает. Что это может быть?
И еще. Я правильно понимаю, у каждого приложения - свой кошелек Мастерпасс: у Сильпо свой, у Pick&Go - свой и т.д.
У меня такое было.
Подвязал карту в кошелек непосредственно на сайте мастерпасса:
https://masterpass.com/uk-ua.html
Карта потом подтянулась в Пикэндго.
Может знаете, по НьюКард, если привязать в мастерпасс и оплачивать комуналку, то будет кешбек?
Rainbow
Повідомлень: 2829
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:36
Rainbow написав:
Может знаете, по НьюКард, если привязать в мастерпасс и оплачивать комуналку, то будет кешбек?
Буде
Головне в перевіреному місці платити
KVV
Повідомлень: 418
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:06
omb написав: KVV написав: omb написав: Искатель
как победишь, потом еще периодически будешь побеждать слёт регистрации... когда приложение забывает твои данные
Та не нагнітайте... ну було разочок після обнови, ну була сума в чеку більша ніж в додатку... ну це ж не привід
Искателю
перестать іскать
я уже раза 3 восстанавливал
, 2 из которых в магазине, когда сканируя стартый штрихкод получал ответ от приложения "а ты кто"
Странно, пользуюсь давно приложением. Сбоев не замечал.
rollo
Повідомлень: 686
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