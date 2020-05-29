Искатель написав:И еще. Я правильно понимаю, у каждого приложения - свой кошелек Мастерпасс: у Сильпо свой, у Pick&Go - свой и т.д.
Нет Кошель МастерПасс привязан к номеру телепона Чаще всего активируется мастерпасс, привязаный к телепону регистрации экка Сильпа, ОККО, ПикГоу Карту можно привязать только в ОДИН кошелек мастерпасс (в отл. от ГПэя)
розетка тоже активирует мастерпасс по указанному номеру в карточке. дыбильная система канеш что нужно везде указывать один телепон что бы не глючило.
В общем, созвонился с поддержкой Велмарта, обрисовал им проблему, будут решать. Я очень редко бываю в Велмарте (в отличие от Сильпо, в котором, с легкой руки mephala я через день теперь). Но поскольку я обожаю различные мобильные приложухи, то победить этот Pick&Go теперь дело чести.
Искатель написав:В общем, созвонился с поддержкой Велмарта, обрисовал им проблему, будут решать. Я очень редко бываю в Велмарте (в отличие от Сильпо, в котором, с легкой руки mephala я через день теперь). Но поскольку я обожаю различные мобильные приложухи, то победить этот Pick&Go теперь дело чести.
Вы проверили, шобы тел экка Pick&Go совпадал с тел Мастерпасса? Шобы было 380ххх или нуна 0хххх, а може +380ххх, а може с дефисами, а може без
Есть еще куда применить Нью: Торговая сеть «АТБ» открыла направление онлайн-продаж и адресной доставки продуктов. Так, 28 мая открылся интернет-магазин «АТБ». Это первый в стране онлайн-маркет с полным циклом (от заказа до адресной доставки), в котором можно купить продукты и товары первой необходимости.
Позже: Уже протестировано и в ближайшее время можно будет использовать обновлённое мобильное приложение «АТБ», которое позволит клиенту сканировать штрихкод на товаре и узнавать цену.
Одновременно проходит внедрение технологии Scan&Go. Ее суть в том, что покупатель сам сканирует товары и оплачивает покупку в мобильном приложении, а при выходе из супермаркета нужно показать консультанту свой электронный чек.