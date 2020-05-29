Раптом хто повівся - доставка поки лише у Дніпрі.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 тра, 2020 22:32
Раптом хто повівся - доставка поки лише у Дніпрі.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 22:43
А шо, насобирать дома корзину товаров и оплатить картой нью на сайте, получить кешбэк, а потом подъехать в назначенное время в магазин и забрать упакованный пакет, уже в лом?
Вот люди пошли.
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