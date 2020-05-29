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Обслуговування в українських
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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 940941942943

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 964
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
244
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 964
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 22:32

  rollo написав:Торговая сеть «АТБ» открыла направление онлайн-продаж и адресной доставки продуктов. Так, 28 мая открылся интернет-магазин «АТБ». Это первый в стране онлайн-маркет с полным циклом (от заказа до адресной доставки), в котором можно купить продукты и товары первой необходимости.

Раптом хто повівся - доставка поки лише у Дніпрі.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4431
З нами з: 18.08.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 543 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 22:43

  klug написав:
  rollo написав:Торговая сеть «АТБ» открыла направление онлайн-продаж и адресной доставки продуктов. Так, 28 мая открылся интернет-магазин «АТБ». Это первый в стране онлайн-маркет с полным циклом (от заказа до адресной доставки), в котором можно купить продукты и товары первой необходимости.

Раптом хто повівся - доставка поки лише у Дніпрі.

А шо, насобирать дома корзину товаров и оплатить картой нью на сайте, получить кешбэк, а потом подъехать в назначенное время в магазин и забрать упакованный пакет, уже в лом?
Вот люди пошли. :shock: :|
rollo
 
Повідомлень: 691
З нами з: 20.10.19
Подякував: 21 раз.
Подякували: 59 раз.
 
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  #<1 ... 940941942943
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