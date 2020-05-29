Додано: Суб 30 тра, 2020 09:57

omb написав: rollo написав: можно купить продукты и товары первой необходимости.



https://zakaz.atbmarket.com можно купить продукты и товары первой необходимости. проверил такую штуку в сильпо - полный отстой, во-первых не все товары есть по факту, хотя дает заказать, во-вторых могут спокойно забыть что-то положить(когда много позиций лень все проверять), в третьих чтобы тебе выдали, надо искать администратора, а она может быть занята, ждать ее у точки выдачи и тока потом получать проверил такую штуку в сильпо - полный отстой, во-первых не все товары есть по факту, хотя дает заказать, во-вторых могут спокойно забыть что-то положить(когда много позиций лень все проверять), в третьих чтобы тебе выдали, надо искать администратора, а она может быть занята, ждать ее у точки выдачи и тока потом получать

Я в АТБ проверял недели 3 назад один раз. Правда, тогда еще оплаты картой не было, только оплата в магазине. Не понравилось, что на сайте есть не все позиции, которые есть в магазине (так, например, свежемороженной рыбы на сайте нет совсем, хотя по факту в магазине она всегда есть). Плюс всякие там овощи и фрукты я лучше буду выбирать сам. В итоге помимо заказа все равно приходится отдельно что-то добирать самостоятельно. Ждать долго не пришлось, но и людей в магазине в тот момент было немного. В целом нормально, можно пользоваться. Если сделают Scan&Go, то будет интереснее.