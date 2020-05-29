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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 941942943944>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 964
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
244
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 964
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 22:32

  rollo написав:Торговая сеть «АТБ» открыла направление онлайн-продаж и адресной доставки продуктов. Так, 28 мая открылся интернет-магазин «АТБ». Это первый в стране онлайн-маркет с полным циклом (от заказа до адресной доставки), в котором можно купить продукты и товары первой необходимости.

Раптом хто повівся - доставка поки лише у Дніпрі.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4435
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Подякував: 200 раз.
Подякували: 543 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 22:43

  klug написав:
  rollo написав:Торговая сеть «АТБ» открыла направление онлайн-продаж и адресной доставки продуктов. Так, 28 мая открылся интернет-магазин «АТБ». Это первый в стране онлайн-маркет с полным циклом (от заказа до адресной доставки), в котором можно купить продукты и товары первой необходимости.

Раптом хто повівся - доставка поки лише у Дніпрі.

А шо, насобирать дома корзину товаров и оплатить картой нью на сайте, получить кешбэк, а потом подъехать в назначенное время в магазин и забрать упакованный пакет, уже в лом?
Вот люди пошли. :shock: :|
rollo
 
Повідомлень: 694
З нами з: 20.10.19
Подякував: 21 раз.
Подякували: 59 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 07:42

  clientage написав:
  Искатель написав:В общем, созвонился с поддержкой Велмарта, обрисовал им проблему, будут решать.
Я очень редко бываю в Велмарте (в отличие от Сильпо, в котором, с легкой руки mephala я через день теперь). Но поскольку я обожаю различные мобильные приложухи, то победить этот Pick&Go теперь дело чести.

Вы проверили, шобы тел экка Pick&Go совпадал с тел Мастерпасса?
Шобы было 380ххх или нуна 0хххх, а може +380ххх, а може с дефисами, а може без :)

У меня один телефон на все эти приблуды... А вот по формату записи... хм, хороший вопрос. Но почему-то в "Сильпо" сходу подхватило, а тут ... эх.

"Меня терзают смутные сомнения"... А правильную ли версию Pick&Go я скачал? Как это проверить?
Дело в том, что в закладке "Профиль" только имя и дата рождения. ВСЕ.
Я вообще не вижу, где тут прописывается номер телефона. Лажу по приложению, не нахожу.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 07:49

  rollo написав:
  omb написав: я уже раза 3 восстанавливал :), 2 из которых в магазине, когда сканируя стартый штрихкод получал ответ от приложения "а ты кто" :mrgreen:

Странно, пользуюсь давно приложением. Сбоев не замечал.

Чувствую,пришло время нам тесно в личке пообщаться. Потому что у меня вообще нифига с ним не выходит ((((
Постучитесь, буду очень рад.
Только что сделал по-новой регистрацию (вход), то же самое. Ну не видит оно кошелек Мастерпасса - и все.
Искатель
 
Повідомлень: 3775
З нами з: 22.02.16
Подякував: 561 раз.
Подякували: 2029 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 09:29

  rollo написав:А шо, насобирать дома корзину товаров и оплатить картой нью на сайте, получить кешбэк, а потом подъехать в назначенное время в магазин и забрать упакованный пакет, уже в лом?
Вот люди пошли. :shock: :|


простые АТБ (не чОрные илитные) пока выглядят не очень приспособленными для этих целей, и так жалко тетушек когда утром раскладывают товары, а еще с корзинкой возиться...

но в целом инструмент неплохой, подольше бы 5% подержалось
cohan
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 09:33

  rollo написав:можно купить продукты и товары первой необходимости.

https://zakaz.atbmarket.com
проверил такую штуку в сильпо - полный отстой, во-первых не все товары есть по факту, хотя дает заказать, во-вторых могут спокойно забыть что-то положить(когда много позиций лень все проверять), в третьих чтобы тебе выдали, надо искать администратора, а она может быть занята, ждать ее у точки выдачи и тока потом получать
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1264
З нами з: 08.04.14
Подякував: 17 раз.
Подякували: 81 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 09:57

  omb написав:
  rollo написав:можно купить продукты и товары первой необходимости.

https://zakaz.atbmarket.com
проверил такую штуку в сильпо - полный отстой, во-первых не все товары есть по факту, хотя дает заказать, во-вторых могут спокойно забыть что-то положить(когда много позиций лень все проверять), в третьих чтобы тебе выдали, надо искать администратора, а она может быть занята, ждать ее у точки выдачи и тока потом получать

Я в АТБ проверял недели 3 назад один раз. Правда, тогда еще оплаты картой не было, только оплата в магазине. Не понравилось, что на сайте есть не все позиции, которые есть в магазине (так, например, свежемороженной рыбы на сайте нет совсем, хотя по факту в магазине она всегда есть). Плюс всякие там овощи и фрукты я лучше буду выбирать сам. В итоге помимо заказа все равно приходится отдельно что-то добирать самостоятельно. Ждать долго не пришлось, но и людей в магазине в тот момент было немного. В целом нормально, можно пользоваться. Если сделают Scan&Go, то будет интереснее.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлень: 1178
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Подякував: 21 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 10:54

ingtrans
Все что упаковано - брать можно. А например бананы лучше самому пощупать.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлень: 1605
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Подякував: 24 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 11:19

  ingtrans написав:Если сделают Scan&Go, то будет интереснее.
Это было бы супер конечно
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1264
З нами з: 08.04.14
Подякував: 17 раз.
Подякували: 81 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 11:44

  omb написав:
  ingtrans написав:Если сделают Scan&Go, то будет интереснее.
Это было бы супер конечно

Я думаю они сделают это довольно быстро.
rollo
 
Повідомлень: 694
З нами з: 20.10.19
Подякував: 21 раз.
Подякували: 59 раз.
 
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  #<1 ... 941942943944>
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