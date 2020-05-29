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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 тра, 2020 22:32
rollo написав:
Торговая сеть «АТБ» открыла направление онлайн-продаж и адресной доставки продуктов. Так, 28 мая открылся интернет-магазин «АТБ». Это первый в стране онлайн-маркет с полным циклом (от заказа до адресной доставки), в котором можно купить продукты и товары первой необходимости.
Раптом хто повівся - доставка поки лише у Дніпрі.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 22:43
klug написав: rollo написав:
Торговая сеть «АТБ» открыла направление онлайн-продаж и адресной доставки продуктов. Так, 28 мая открылся интернет-магазин «АТБ». Это первый в стране онлайн-маркет с полным циклом (от заказа до адресной доставки), в котором можно купить продукты и товары первой необходимости.
Раптом хто повівся - доставка поки лише у Дніпрі.
А шо, насобирать дома корзину товаров и оплатить картой нью на сайте, получить кешбэк, а потом подъехать в назначенное время в магазин и забрать упакованный пакет, уже в лом?
Вот люди пошли.
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rollo
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Додано: Суб 30 тра, 2020 07:42
clientage написав: Искатель написав:
В общем, созвонился с поддержкой Велмарта, обрисовал им проблему, будут решать.
Я очень редко бываю в Велмарте (в отличие от Сильпо, в котором, с легкой руки mephala
я через день теперь). Но поскольку я обожаю различные мобильные приложухи, то победить этот Pick&Go теперь дело чести.
Вы проверили, шобы тел экка Pick&Go совпадал с тел Мастерпасса?
Шобы было 380ххх или нуна 0хххх, а може +380ххх, а може с дефисами, а може без
У меня один телефон на все эти приблуды... А вот по формату записи... хм, хороший вопрос. Но почему-то в "Сильпо" сходу подхватило, а тут ... эх.
"Меня терзают смутные сомнения"... А правильную ли версию Pick&Go я скачал? Как это проверить?
Дело в том, что в закладке "Профиль" только имя и дата рождения. ВСЕ.
Я вообще не вижу, где тут прописывается номер телефона. Лажу по приложению, не нахожу.
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Искатель
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Додано: Суб 30 тра, 2020 07:49
rollo написав: omb написав:
я уже раза 3 восстанавливал
, 2 из которых в магазине, когда сканируя стартый штрихкод получал ответ от приложения "а ты кто"
Странно, пользуюсь давно приложением. Сбоев не замечал.
Чувствую,пришло время нам тесно в личке пообщаться. Потому что у меня вообще нифига с ним не выходит ((((
Постучитесь, буду очень рад.
Только что сделал по-новой регистрацию (вход), то же самое. Ну не видит оно кошелек Мастерпасса - и все.
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Искатель
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Додано: Суб 30 тра, 2020 09:29
rollo написав:
А шо, насобирать дома корзину товаров и оплатить картой нью на сайте, получить кешбэк, а потом подъехать в назначенное время в магазин и забрать упакованный пакет, уже в лом?
Вот люди пошли.
простые АТБ (не чОрные илитные) пока выглядят не очень приспособленными для этих целей, и так жалко тетушек когда утром раскладывают товары, а еще с корзинкой возиться...
но в целом инструмент неплохой, подольше бы 5% подержалось
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cohan
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Додано: Суб 30 тра, 2020 09:33
проверил такую штуку в сильпо - полный отстой, во-первых не все товары есть по факту, хотя дает заказать, во-вторых могут спокойно забыть что-то положить(когда много позиций лень все проверять), в третьих чтобы тебе выдали, надо искать администратора, а она может быть занята, ждать ее у точки выдачи и тока потом получать
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
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omb
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Додано: Суб 30 тра, 2020 09:57
omb написав:
проверил такую штуку в сильпо - полный отстой, во-первых не все товары есть по факту, хотя дает заказать, во-вторых могут спокойно забыть что-то положить(когда много позиций лень все проверять), в третьих чтобы тебе выдали, надо искать администратора, а она может быть занята, ждать ее у точки выдачи и тока потом получать
Я в АТБ проверял недели 3 назад один раз. Правда, тогда еще оплаты картой не было, только оплата в магазине. Не понравилось, что на сайте есть не все позиции, которые есть в магазине (так, например, свежемороженной рыбы на сайте нет совсем, хотя по факту в магазине она всегда есть). Плюс всякие там овощи и фрукты я лучше буду выбирать сам. В итоге помимо заказа все равно приходится отдельно что-то добирать самостоятельно. Ждать долго не пришлось, но и людей в магазине в тот момент было немного. В целом нормально, можно пользоваться. Если сделают Scan&Go, то будет интереснее.
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ingtrans
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Додано: Суб 30 тра, 2020 10:54
ingtrans
Все что упаковано - брать можно. А например бананы лучше самому пощупать.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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Додано: Суб 30 тра, 2020 11:19
ingtrans написав:
Если сделают Scan&Go, то будет интереснее.
Это было бы супер конечно
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Суб 30 тра, 2020 11:44
omb написав: ingtrans написав:
Если сделают Scan&Go, то будет интереснее.
Это было бы супер конечно
Я думаю они сделают это довольно быстро.
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rollo
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