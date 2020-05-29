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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 941942943944

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 964
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
244
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 964
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 12:01

  omb написав:
  rollo написав:можно купить продукты и товары первой необходимости.

https://zakaz.atbmarket.com
проверил такую штуку в сильпо - полный отстой, во-первых не все товары есть по факту, хотя дает заказать, во-вторых могут спокойно забыть что-то положить(когда много позиций лень все проверять), в третьих чтобы тебе выдали, надо искать администратора, а она может быть занята, ждать ее у точки выдачи и тока потом получать

1. Очень редко случается. Скорее наоборот: товар есть в магазине, но в интернет-магазине его не показывает. Я так понимаю, если остаток маленький (осталось несколько штук на витрине) - то его не показывает. Но можно добрать в магазине, и добить на кассе в этот же заказ
2. Не забывали ни разу. Один раз не положили 1 позицию - предупредили, и сказали что уже нет на остатке
3. Сразу подходите к охраннику и просите "кого-то на кассу интернет-заказов", и приходит кто-то, кто более-менее шарит. Администратор не нужен
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 12:14

И учтите что пакетик за 1,7 грн. сверху напраивается (на кассе можно отказаться)
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 12:29

  Вкладчик1234 написав:3. Сразу подходите к охраннику и просите "кого-то на кассу интернет-заказов", и приходит кто-то, кто более-менее шарит.
Так и делал, охранник вызывает администратора и ты идешь к точке выдачи(там кафе было карантина) и ждешь его. В последний раз администратор сидел на кассе, то я подождал пока очередь к нему закончится с покупками и мы пошли - "очень удобно". А потом, когда узнаешь, что самого интересного то и не было... то печаль-печаль.
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