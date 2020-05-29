проверил такую штуку в сильпо - полный отстой, во-первых не все товары есть по факту, хотя дает заказать, во-вторых могут спокойно забыть что-то положить(когда много позиций лень все проверять), в третьих чтобы тебе выдали, надо искать администратора, а она может быть занята, ждать ее у точки выдачи и тока потом получать
1. Очень редко случается. Скорее наоборот: товар есть в магазине, но в интернет-магазине его не показывает. Я так понимаю, если остаток маленький (осталось несколько штук на витрине) - то его не показывает. Но можно добрать в магазине, и добить на кассе в этот же заказ 2. Не забывали ни разу. Один раз не положили 1 позицию - предупредили, и сказали что уже нет на остатке 3. Сразу подходите к охраннику и просите "кого-то на кассу интернет-заказов", и приходит кто-то, кто более-менее шарит. Администратор не нужен
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234 написав:3. Сразу подходите к охраннику и просите "кого-то на кассу интернет-заказов", и приходит кто-то, кто более-менее шарит.
Так и делал, охранник вызывает администратора и ты идешь к точке выдачи(там кафе было карантина) и ждешь его. В последний раз администратор сидел на кассе, то я подождал пока очередь к нему закончится с покупками и мы пошли - "очень удобно". А потом, когда узнаешь, что самого интересного то и не было... то печаль-печаль.
200 раз уже писали, что нет Ее-то как бы нет, но карточный курс на 1-1,5% хуже, чем у многих других банков. Так что можно считать, что есть.
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проверил такую штуку в сильпо - полный отстой, во-первых не все товары есть по факту, хотя дает заказать, во-вторых могут спокойно забыть что-то положить(когда много позиций лень все проверять), в третьих чтобы тебе выдали, надо искать администратора, а она может быть занята, ждать ее у точки выдачи и тока потом получать
или пересортица в магазе (сталкивался с таким) или не спешат выполнять заказ и товар успевают физически разобрать.