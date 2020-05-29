Додано: Суб 30 тра, 2020 12:01

omb написав: rollo написав: можно купить продукты и товары первой необходимости.



https://zakaz.atbmarket.com можно купить продукты и товары первой необходимости. проверил такую штуку в сильпо - полный отстой, во-первых не все товары есть по факту, хотя дает заказать, во-вторых могут спокойно забыть что-то положить(когда много позиций лень все проверять), в третьих чтобы тебе выдали, надо искать администратора, а она может быть занята, ждать ее у точки выдачи и тока потом получать проверил такую штуку в сильпо - полный отстой, во-первых не все товары есть по факту, хотя дает заказать, во-вторых могут спокойно забыть что-то положить(когда много позиций лень все проверять), в третьих чтобы тебе выдали, надо искать администратора, а она может быть занята, ждать ее у точки выдачи и тока потом получать

1. Очень редко случается. Скорее наоборот: товар есть в магазине, но в интернет-магазине его не показывает. Я так понимаю, если остаток маленький (осталось несколько штук на витрине) - то его не показывает. Но можно добрать в магазине, и добить на кассе в этот же заказ2. Не забывали ни разу. Один раз не положили 1 позицию - предупредили, и сказали что уже нет на остатке3. Сразу подходите к охраннику и просите "кого-то на кассу интернет-заказов", и приходит кто-то, кто более-менее шарит. Администратор не нужен