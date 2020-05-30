Додано: Нед 31 тра, 2020 13:09

Искатель написав: В этом месяце получил New Card. Прошло чуть больше 10 дней, платил картой 3 или 4 раза (в т.ч. на кассе самообслуживания Сильпо).

Подвязал в кошелек Masterpass, в TAS2U, в ИБ Форварда, в Некст.

Сижу и думаю:

1) куда еще подвязать;

2) отключать СМС-ки или попробовать.

Вопрос не в 15 грн, а чисто "свинорыльский" подход: "Зачем платить банку там, где можно не платить?"

Или оставить на месяц, посмотреть, понаблюдать...

Просто интересно, будет ли где-то не работать с выключенными СМС-ками. Понимаю, что в крайнем случае, всегда можно включить. Экспериментирую, так сказать...

Тоже оформил неделю назад, для того специально закрыл Welcome card. Пока месяц отключать смс не буду, чтобы не включать каждый раз, как вдруг куда подвязать нужно. Так как тут 5% выходит чистыми, то заменю ей CBO наверное