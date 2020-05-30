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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 тра, 2020 16:31
ingtrans написав: uaprofi написав:
как?
оно же будет всё пакеты упаковано?
вылаживать чтоли?
Чего только не сделаешь ради 1,7 грн
дома в шкафу две полки забиты пакетами. раньше была одна
откуда берутся не непонятно
причём мы их в маркетах практически не берём
З.Ы.
мне тут интересно кто практически получал - заказ на тележке / в корзине или уже в кульках
понятное дело шо если в кульках и много позиций то выкладывать никто не будет
и шо у них с теми продуктами которые должны хранится в холодильниках?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
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Додано: Суб 30 тра, 2020 16:48
uaprofi написав:
З.Ы.
мне тут интересно кто практически получал - заказ на тележке / в корзине или уже в кульках
понятное дело шо если в кульках и много позиций то выкладывать никто не будет
и шо у них с теми продуктами которые должны хранится в холодильниках?
В Сильпо то, что должно быть в холодильнике - было в холодильнике рядом с кассой, остальное на стеллаже. В пакет не упаковывали, при мне проводили через кассу и я складывала в свою эко сумку;)
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Додано: Суб 30 тра, 2020 18:51
uaprofi написав: ukrprom2014 написав:
И учтите что пакетик за 1,7 грн. сверху напраивается (на кассе можно отказаться)
как?
оно же будет всё пакеты упаковано?
вылаживать чтоли?
Каждая единица товара упакована в свой бесплатный пакетик.
И все собрано в 1 большой за 1,7грн.
Кстати, по опыту знакомого, сдать можно в следующий поход в магазин а не сразу
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Додано: Суб 30 тра, 2020 20:55
ukrprom2014 а где упаковывают?
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Додано: Нед 31 тра, 2020 10:28
Есть ли срок действия Кешбека? или он безстрочный (я -получатель субсидии)?
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jay2004
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Додано: Нед 31 тра, 2020 10:35
jay2004 написав:
Есть ли срок действия Кешбека? или он безстрочный (я -получатель субсидии)?
КБ ниде не хранится. Он сразу выплачивается до 16числа сл. мес
С макс. суммы КБ 500грн ежемесячно вам могут в сл. году не доначислить субсидии порядка -50грн
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Нед 31 тра, 2020 13:01
В этом месяце получил New Card. Прошло чуть больше 10 дней, платил картой 3 или 4 раза (в т.ч. на кассе самообслуживания Сильпо).
Подвязал в кошелек Masterpass, в TAS2U, в ИБ Форварда, в Некст.
Сижу и думаю:
1) куда еще подвязать;
2) отключать СМС-ки или попробовать.
Вопрос не в 15 грн, а чисто "свинорыльский" подход: "Зачем платить банку там, где можно не платить?"
Или оставить на месяц, посмотреть, понаблюдать...
Просто интересно, будет ли где-то не работать с выключенными СМС-ками. Понимаю, что в крайнем случае, всегда можно включить. Экспериментирую, так сказать...
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Додано: Нед 31 тра, 2020 13:09
Искатель написав:В этом месяце получил New Card. Прошло чуть больше 10 дней, платил картой 3 или 4 раза (в т.ч. на кассе самообслуживания Сильпо).
Подвязал в кошелек Masterpass, в TAS2U, в ИБ Форварда, в Некст.
Сижу и думаю:
1) куда еще подвязать;
2) отключать СМС-ки или попробовать.
Вопрос не в 15 грн, а чисто "свинорыльский" подход: "Зачем платить банку там, где можно не платить?"
Или оставить на месяц, посмотреть, понаблюдать...
Просто интересно, будет ли где-то не работать с выключенными СМС-ками. Понимаю, что в крайнем случае, всегда можно включить. Экспериментирую, так сказать...
Тоже оформил неделю назад, для того специально закрыл Welcome card. Пока месяц отключать смс не буду, чтобы не включать каждый раз, как вдруг куда подвязать нужно. Так как тут 5% выходит чистыми, то заменю ей CBO наверное
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Додано: Нед 31 тра, 2020 13:10
Искатель написав:
Или оставить на месяц, посмотреть, понаблюдать...
Просто интересно, будет ли где-то не работать с выключенными СМС-ками.
Так выключите и узнаете, будет ли где-то не работать. Будут проблемы, включите. Не вижу смысла при Вашем подходе оставлять СМС еще на месяц.
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