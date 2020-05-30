А что мешает тему почитать, чтобы найти ответ на свой вопрос? На моей памяти этот вопрос подымали как минимум дважды.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 31 тра, 2020 13:23
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
А что мешает тему почитать, чтобы найти ответ на свой вопрос? На моей памяти этот вопрос подымали как минимум дважды.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: Нед 31 тра, 2020 13:23
Только что подбросил на Домашний интернет Киевстар немного денег. Выбрал через кошелек Мастерпасс. Тут же пошло подтверждение через 3DS с запросом отп-пароля.
А что, если отключу, не будет запрашивать подтверждение?
Вопрос к тем, кто юзает карту с отключенными СМСками. Т.к. каждый раз звонить на поддержку, узнавать - я затр..., устану, короче
Додано: Нед 31 тра, 2020 13:28
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Да отключите и попробуйте. Делов-то на 1 минуту. Даже быстрее, чем вопрос на форуме написать.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: Нед 31 тра, 2020 13:35
Додано: Нед 31 тра, 2020 13:37
Ну я так думаю, что следующий месяц еще не наступил.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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