А что мешает тему почитать, чтобы найти ответ на свой вопрос? На моей памяти этот вопрос подымали как минимум дважды.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 31 тра, 2020 13:23
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
А что мешает тему почитать, чтобы найти ответ на свой вопрос? На моей памяти этот вопрос подымали как минимум дважды.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: Нед 31 тра, 2020 13:23
Только что подбросил на Домашний интернет Киевстар немного денег. Выбрал через кошелек Мастерпасс. Тут же пошло подтверждение через 3DS с запросом отп-пароля.
А что, если отключу, не будет запрашивать подтверждение?
Вопрос к тем, кто юзает карту с отключенными СМСками. Т.к. каждый раз звонить на поддержку, узнавать - я затр..., устану, короче
Додано: Нед 31 тра, 2020 13:28
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Да отключите и попробуйте. Делов-то на 1 минуту. Даже быстрее, чем вопрос на форуме написать.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: Нед 31 тра, 2020 13:35
Додано: Нед 31 тра, 2020 13:37
Ну я так думаю, что следующий месяц еще не наступил.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: Нед 31 тра, 2020 14:40
Искатель Повністю правий ingtrans - ваші питання вже тут обсмоктали багаторазово. Якщо коротко - вимикайте не вагайтесь. Постійно плачу комуналь з некста, пей-хаба та дещицю з портмоне - якщо вже через них платили з смс, то в подальшому усе нормально працює без смс - просто оплата проходить на кілька секунд довше (коліщатко крутиться-крутиться а потім хоп і усе оплачене).
Додано: Нед 31 тра, 2020 15:19
Ну не знаю, у меня портмоне постоянно 3дс запрашивает. Лично у меня за 15 грн в месяц нет желания тратить своё время на какие то телефонные звонки
Додано: Нед 31 тра, 2020 15:25
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: Нед 31 тра, 2020 15:29
Нет, просто картой
Додано: Нед 31 тра, 2020 15:30
Не буду сперечатись - у мене через портмоне йде лише один платiж - доставка води через ids-aqua-service. I вiн проходить без запиту смс. Але там оплата йде через додаток ids. Стосовно решти платежiв портмоне, визнаю, досвiду не маю.
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