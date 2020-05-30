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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 944945946947>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 964
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
244
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 964
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 13:23

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Искатель написав:Т.е. Нью Кард почти полностью - под коммуналку в Нексте.
А там или даст без СМСок, или не даст Надо пробовать.

А что мешает тему почитать, чтобы найти ответ на свой вопрос? На моей памяти этот вопрос подымали как минимум дважды.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 13:23

  ingtrans написав:
  Искатель написав:Или оставить на месяц, посмотреть, понаблюдать...
Просто интересно, будет ли где-то не работать с выключенными СМС-ками.

Так выключите и узнаете, будет ли где-то не работать. Будут проблемы, включите. Не вижу смысла при Вашем подходе оставлять СМС еще на месяц.

Только что подбросил на Домашний интернет Киевстар немного денег. Выбрал через кошелек Мастерпасс. Тут же пошло подтверждение через 3DS с запросом отп-пароля.
А что, если отключу, не будет запрашивать подтверждение?

Вопрос к тем, кто юзает карту с отключенными СМСками. Т.к. каждый раз звонить на поддержку, узнавать - я затр..., устану, короче :)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 13:28

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Искатель написав:А что, если отключу, не будет запрашивать подтверждение?

Да отключите и попробуйте. Делов-то на 1 минуту. Даже быстрее, чем вопрос на форуме написать.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 13:35

  ingtrans написав:
  Искатель написав:А что, если отключу, не будет запрашивать подтверждение?

Да отключите и попробуйте. Делов-то на 1 минуту. Даже быстрее, чем вопрос на форуме написать.

А сегодня, 31.05, еще есть смысл отключать? Или уже поздно (я про следующий месяц).
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 13:37

  Искатель написав:
  ingtrans написав:
  Искатель написав:А что, если отключу, не будет запрашивать подтверждение?

Да отключите и попробуйте. Делов-то на 1 минуту. Даже быстрее, чем вопрос на форуме написать.

А сегодня, 31.05, еще есть смысл отключать? Или уже поздно (я про следующий месяц).

Ну я так думаю, что следующий месяц еще не наступил.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 14:40

Искатель Повністю правий ingtrans - ваші питання вже тут обсмоктали багаторазово. Якщо коротко - вимикайте не вагайтесь. Постійно плачу комуналь з некста, пей-хаба та дещицю з портмоне - якщо вже через них платили з смс, то в подальшому усе нормально працює без смс - просто оплата проходить на кілька секунд довше (коліщатко крутиться-крутиться а потім хоп і усе оплачене).
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 15:19

  Alien написав:Искатель Повністю правий ingtrans - ваші питання вже тут обсмоктали багаторазово. Якщо коротко - вимикайте не вагайтесь. Постійно плачу комуналь з некста, пей-хаба та дещицю з портмоне - якщо вже через них платили з смс, то в подальшому усе нормально працює без смс - просто оплата проходить на кілька секунд довше (коліщатко крутиться-крутиться а потім хоп і усе оплачене).

Ну не знаю, у меня портмоне постоянно 3дс запрашивает. Лично у меня за 15 грн в месяц нет желания тратить своё время на какие то телефонные звонки
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 15:25

  Stringer написав:Ну не знаю, у меня портмоне постоянно 3дс запрашивает.

При оплате через Masterpass?
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 15:29

  ingtrans написав:
  Stringer написав:Ну не знаю, у меня портмоне постоянно 3дс запрашивает.

При оплате через Masterpass?

Нет, просто картой
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 15:30

  Stringer написав:Ну не знаю, у меня портмоне постоянно 3дс запрашивает.

Не буду сперечатись - у мене через портмоне йде лише один платiж - доставка води через ids-aqua-service. I вiн проходить без запиту смс. Але там оплата йде через додаток ids. Стосовно решти платежiв портмоне, визнаю, досвiду не маю.
Alien
 
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