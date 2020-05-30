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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 31 тра, 2020 15:33
Я в портмоне через Masterpass плачу, код не спрашивает даже при включённом СМС-информировании.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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ingtrans
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Додано: Нед 31 тра, 2020 15:41
ingtrans написав:
Я в портмоне через Masterpass плачу, код не спрашивает даже при включённом СМС-информировании.
Та я как только появился мастерпасс завёл кошелёк, а какую карту подвязал не помню, теперь ни зайти, ни удалить, ни сменить карту - ниче не могу
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Додано: Нед 31 тра, 2020 15:46
Stringer написав: ingtrans написав:
Я в портмоне через Masterpass плачу, код не спрашивает даже при включённом СМС-информировании.
Та я как только появился мастерпасс завёл кошелёк, а какую карту подвязал не помню, теперь ни зайти, ни удалить, ни сменить карту - ниче не могу
Вроде, там можно удалить и пересоздать учётную запись. Ну или в крайнем случае можно на другой номер телефона создать кошелёк.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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ingtrans
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Додано: Нед 31 тра, 2020 15:54
ingtrans написав: Stringer написав: ingtrans написав:
Я в портмоне через Masterpass плачу, код не спрашивает даже при включённом СМС-информировании.
Та я как только появился мастерпасс завёл кошелёк, а какую карту подвязал не помню, теперь ни зайти, ни удалить, ни сменить карту - ниче не могу
Вроде, там можно удалить и пересоздать учётную запись. Ну или в крайнем случае можно на другой номер телефона создать кошелёк.
Та все повода не было, ну вот после дискуссии удалил/восстановил, попробую платить кошельком.
А пароль на сэпы без подключения смс отправляются?
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Додано: Нед 31 тра, 2020 15:58
Stringer написав: Alien написав:Искатель
Повністю правий ingtrans - ваші питання вже тут обсмоктали багаторазово. Якщо коротко - вимикайте не вагайтесь. Постійно плачу комуналь з некста, пей-хаба та дещицю з портмоне - якщо вже через них платили з смс, то в подальшому усе нормально працює без смс - просто оплата проходить на кілька секунд довше (коліщатко крутиться-крутиться а потім хоп і усе оплачене).
Ну не знаю, у меня портмоне постоянно 3дс запрашивает. Лично у меня за 15 грн в месяц нет желания тратить своё время на какие то телефонные звонки
С откл СМС и портмоне не будет спрашивать 3дс
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guntherhouse777
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Додано: Нед 31 тра, 2020 16:05
guntherhouse777 написав: Stringer написав: Alien написав:Искатель
Повністю правий ingtrans - ваші питання вже тут обсмоктали багаторазово. Якщо коротко - вимикайте не вагайтесь. Постійно плачу комуналь з некста, пей-хаба та дещицю з портмоне - якщо вже через них платили з смс, то в подальшому усе нормально працює без смс - просто оплата проходить на кілька секунд довше (коліщатко крутиться-крутиться а потім хоп і усе оплачене).
Ну не знаю, у меня портмоне постоянно 3дс запрашивает. Лично у меня за 15 грн в месяц нет желания тратить своё время на какие то телефонные звонки
С откл СМС и портмоне не будет спрашивать 3дс
Тоесть я зря платил 15 грн целых два месяца
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Stringer
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Додано: Нед 31 тра, 2020 16:07
guntherhouse777 написав:
С откл СМС и портмоне не будет спрашивать 3дс
да, делал оплату на новом сервисе, с отключенным StarInform код не спрашивало
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Амвросий
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Додано: Нед 31 тра, 2020 16:08
Отключил 3d. Вчера оплачивал картой онлайн на Розетке, прошло без смс. В следующем месяце платить в Нексте и тас2ю. Ещё привязал Мастерпасс в приложении Новой почты.
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