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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 944945946947

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 964
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
244
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 964
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 15:33

Я в портмоне через Masterpass плачу, код не спрашивает даже при включённом СМС-информировании.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 15:41

  ingtrans написав:Я в портмоне через Masterpass плачу, код не спрашивает даже при включённом СМС-информировании.

Та я как только появился мастерпасс завёл кошелёк, а какую карту подвязал не помню, теперь ни зайти, ни удалить, ни сменить карту - ниче не могу :cry:
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 15:46

  Stringer написав:
  ingtrans написав:Я в портмоне через Masterpass плачу, код не спрашивает даже при включённом СМС-информировании.

Та я как только появился мастерпасс завёл кошелёк, а какую карту подвязал не помню, теперь ни зайти, ни удалить, ни сменить карту - ниче не могу :cry:

Вроде, там можно удалить и пересоздать учётную запись. Ну или в крайнем случае можно на другой номер телефона создать кошелёк.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 15:54

  ingtrans написав:
  Stringer написав:
  ingtrans написав:Я в портмоне через Masterpass плачу, код не спрашивает даже при включённом СМС-информировании.

Та я как только появился мастерпасс завёл кошелёк, а какую карту подвязал не помню, теперь ни зайти, ни удалить, ни сменить карту - ниче не могу :cry:

Вроде, там можно удалить и пересоздать учётную запись. Ну или в крайнем случае можно на другой номер телефона создать кошелёк.

Та все повода не было, ну вот после дискуссии удалил/восстановил, попробую платить кошельком.
А пароль на сэпы без подключения смс отправляются?
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 15:58

  Stringer написав:
  Alien написав:Искатель Повністю правий ingtrans - ваші питання вже тут обсмоктали багаторазово. Якщо коротко - вимикайте не вагайтесь. Постійно плачу комуналь з некста, пей-хаба та дещицю з портмоне - якщо вже через них платили з смс, то в подальшому усе нормально працює без смс - просто оплата проходить на кілька секунд довше (коліщатко крутиться-крутиться а потім хоп і усе оплачене).

Ну не знаю, у меня портмоне постоянно 3дс запрашивает. Лично у меня за 15 грн в месяц нет желания тратить своё время на какие то телефонные звонки

С откл СМС и портмоне не будет спрашивать 3дс
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 16:05

  guntherhouse777 написав:
  Stringer написав:
  Alien написав:Искатель Повністю правий ingtrans - ваші питання вже тут обсмоктали багаторазово. Якщо коротко - вимикайте не вагайтесь. Постійно плачу комуналь з некста, пей-хаба та дещицю з портмоне - якщо вже через них платили з смс, то в подальшому усе нормально працює без смс - просто оплата проходить на кілька секунд довше (коліщатко крутиться-крутиться а потім хоп і усе оплачене).

Ну не знаю, у меня портмоне постоянно 3дс запрашивает. Лично у меня за 15 грн в месяц нет желания тратить своё время на какие то телефонные звонки

С откл СМС и портмоне не будет спрашивать 3дс

Тоесть я зря платил 15 грн целых два месяца :cry:
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 16:07

  guntherhouse777 написав:С откл СМС и портмоне не будет спрашивать 3дс

да, делал оплату на новом сервисе, с отключенным StarInform код не спрашивало
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 16:08

Отключил 3d. Вчера оплачивал картой онлайн на Розетке, прошло без смс. В следующем месяце платить в Нексте и тас2ю. Ещё привязал Мастерпасс в приложении Новой почты.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, pokupon, citrus и т.д.
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 17:31

  Stringer написав:
  Alien написав:Искатель Повністю правий ingtrans - ваші питання вже тут обсмоктали багаторазово. Якщо коротко - вимикайте не вагайтесь. Постійно плачу комуналь з некста, пей-хаба та дещицю з портмоне - якщо вже через них платили з смс, то в подальшому усе нормально працює без смс - просто оплата проходить на кілька секунд довше (коліщатко крутиться-крутиться а потім хоп і усе оплачене).

Ну не знаю, у меня портмоне постоянно 3дс запрашивает. Лично у меня за 15 грн в месяц нет желания тратить своё время на какие то телефонные звонки

В мене в кабінеті всі платежі завжди автоматом.
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wolt450
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Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

підскажіть, по нью кард комісії на
P2P рідний та сторонній - 1%
СЕП - 0
Конвертація валюти - 0% ?
Sain_повернувся
 
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