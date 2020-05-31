mephala написав:
Кажете зручно жити без смс сервісу та код можна взнати на теплій лінії?
с 8 години ранку до 8 години вечора. з понеділка по суботу.
ну прям зашибісь як зручно.
Якщо дізнатись код - обираєш в меню розділ "проблеми з оплатою" і з'єднує хоч о півночі поміж суботою і неділею.
Sain_повернувся написав:
підскажіть, по нью кард комісії на СЕП - 0?
СЕП хіба безкоштовний не по акції (яка або вже або скоро закінчиться?).
В портмоне якщо картою вже оплачувався якийсь конкретний платіж на сайті, то вже точно не спитає повторно (окрім оплати з додатку портмоне - там спитає). А ось чи спитає на сайті якщо якийсь новий платіж - не знаю. Вважаю, що є варіанти.
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