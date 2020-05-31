|
|
|
УкрСибБанк BNP Paribas Group
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 31 тра, 2020 19:25
guntherhouse777 написав:
С откл СМС и портмоне не будет спрашивать 3дс
Это если портмоне уже "знаком" с этой картой.
Для новой (и периодически для "знакомых") - будет спрашивать LOOKUP CODE (и блокировать гривну, если не ошибаюсь).
Так что лучше всё-таки в первый месяц "познакомить" карту с портмоне, и потом уже можно отключать смс
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 11488
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 6832 раз.
- Подякували: 3073 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Пон 01 чер, 2020 03:14
Кажете зручно жити без смс сервісу та код можна взнати на теплій лінії?
с 8 години ранку до 8 години вечора. з понеділка по суботу.
ну прям зашибісь як зручно.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 6909
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 171 раз.
- Подякували: 781 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 чер, 2020 05:59
mephala написав:
Кажете зручно жити без смс сервісу та код можна взнати на теплій лінії?
с 8 години ранку до 8 години вечора. з понеділка по суботу.
ну прям зашибісь як зручно.
Якщо дізнатись код - обираєш в меню розділ "проблеми з оплатою" і з'єднує хоч о півночі поміж суботою і неділею.
Sain_повернувся написав:
підскажіть, по нью кард комісії на СЕП - 0?
СЕП хіба безкоштовний не по акції (яка або вже або скоро закінчиться?).
В портмоне якщо картою вже оплачувався якийсь конкретний платіж на сайті, то вже точно не спитає повторно (окрім оплати з додатку портмоне - там спитає). А ось чи спитає на сайті якщо якийсь новий платіж - не знаю. Вважаю, що є варіанти.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
-
Slx
-
-
- Повідомлень: 636
- З нами з: 23.07.18
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 78 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 чер, 2020 09:26
Сейчас у меня в приложении экран лимитов по карте пустой, а в ИБ - "Здесь вы сможете управлять лимитами карты после её активации". Вчера лимиты менял, проблем не было. Наверное, какой-то глюк...
UPD.
Обратился в чат, ответили:
На данный момент существуют трудности при работе в системе UKRSIB online. Рекомендация пока не осуществлять платежи и попробовать изменить лимиты через некоторое время.
Так что имейте в виду.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 1197
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 чер, 2020 10:52
Оплата по реквизитам в некст.приват окешечивается? Кто в курсе?
-
Avril_ks
-
-
- Повідомлень: 128
- З нами з: 28.12.11
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 чер, 2020 10:56
Даже PUSH'ы не приходят на телефон, только SMS ходят норм.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 2004
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 130 раз.
- Подякували: 265 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 чер, 2020 10:59
Спокуха, уже все заработало, переводы СЕПом прошли.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
-
ukrprom2014
-
-
- Повідомлень: 1616
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 101 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|