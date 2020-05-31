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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 945946947948

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 964
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
244
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 964
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 19:25

  guntherhouse777 написав:С откл СМС и портмоне не будет спрашивать 3дс

Это если портмоне уже "знаком" с этой картой.
Для новой (и периодически для "знакомых") - будет спрашивать LOOKUP CODE (и блокировать гривну, если не ошибаюсь).

Так что лучше всё-таки в первый месяц "познакомить" карту с портмоне, и потом уже можно отключать смс
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 03:14

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Кажете зручно жити без смс сервісу та код можна взнати на теплій лінії?
с 8 години ранку до 8 години вечора. з понеділка по суботу.
ну прям зашибісь як зручно.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 05:59

  mephala написав:Кажете зручно жити без смс сервісу та код можна взнати на теплій лінії?
с 8 години ранку до 8 години вечора. з понеділка по суботу.
ну прям зашибісь як зручно.

Якщо дізнатись код - обираєш в меню розділ "проблеми з оплатою" і з'єднує хоч о півночі поміж суботою і неділею.
  Sain_повернувся написав:підскажіть, по нью кард комісії на СЕП - 0?

СЕП хіба безкоштовний не по акції (яка або вже або скоро закінчиться?).

В портмоне якщо картою вже оплачувався якийсь конкретний платіж на сайті, то вже точно не спитає повторно (окрім оплати з додатку портмоне - там спитає). А ось чи спитає на сайті якщо якийсь новий платіж - не знаю. Вважаю, що є варіанти.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 09:26

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Сейчас у меня в приложении экран лимитов по карте пустой, а в ИБ - "Здесь вы сможете управлять лимитами карты после её активации". Вчера лимиты менял, проблем не было. Наверное, какой-то глюк...

UPD.
Обратился в чат, ответили:
На данный момент существуют трудности при работе в системе UKRSIB online. Рекомендация пока не осуществлять платежи и попробовать изменить лимиты через некоторое время.

Так что имейте в виду.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 10:52

Оплата по реквизитам в некст.приват окешечивается? Кто в курсе?
Avril_ks
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 10:56

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Даже PUSH'ы не приходят на телефон, только SMS ходят норм.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 10:59

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Спокуха, уже все заработало, переводы СЕПом прошли.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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