Пока что без подробностей.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 чер, 2020 13:53
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
1 июля будет запущена новая карта Sport Card от Укрсиббанка:
Пока что без подробностей.
Додано: Пон 01 чер, 2020 13:58
Похоже на универсалку по тарифам.
А что с фантазией? Есть же уже спортбанк. Нельзя было придумать что-то оригинальнее?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 01 чер, 2020 16:19
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