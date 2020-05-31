Пока что без подробностей.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 чер, 2020 13:53
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
1 июля будет запущена новая карта Sport Card от Укрсиббанка:
Пока что без подробностей.
Додано: Пон 01 чер, 2020 13:58
Похоже на универсалку по тарифам.
А что с фантазией? Есть же уже спортбанк. Нельзя было придумать что-то оригинальнее?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 01 чер, 2020 16:19
Додано: Пон 01 чер, 2020 16:49
Была "респаун"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 01 чер, 2020 17:35
New Card
Коллеги, правильно ведь я понимаю (после прочтения ветки неоднократно), что при открытом неактивном счете (на котором движений не было 30 календарных дней), можно приходить в отделение писать заявление на закрытие карты и одновременно получить сразу New Card?
Меня одно отделение хочет запутать: говорят, что надо приходить спустя 30 раб. дней после закрытия старого счета и тогда открывать.
P.S. Если кто из киевских открывал карту по такому же алгоритму - подскажите, пожалуйста, отделение и к кому можно обратиться, а то надоело уже читать ветку и не иметь карты (в ЛС)
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