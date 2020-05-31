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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 946947948949

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 964
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
244
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 964
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 13:53

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

1 июля будет запущена новая карта Sport Card от Укрсиббанка: https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/411190/
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/cards/sport_card/
Пока что без подробностей.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 13:58

  unknownurl написав:1 июля будет запущена новая карта Sport Card от Укрсиббанка: https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/411190/
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/cards/sport_card/
Пока что без подробностей.

Похоже на универсалку по тарифам.
А что с фантазией? Есть же уже спортбанк. Нельзя было придумать что-то оригинальнее?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 16:19

  Вкладчик1234 написав:А что с фантазией? Есть же уже спортбанк. Нельзя было придумать что-то оригинальнее?



убрали "Кибер" от Киберспорт карты (или как там она называлась)
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 16:49

  cohan написав:
  Вкладчик1234 написав:А что с фантазией? Есть же уже спортбанк. Нельзя было придумать что-то оригинальнее?



убрали "Кибер" от Киберспорт карты (или как там она называлась)

Была "респаун" :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 17:35

New Card

Коллеги, правильно ведь я понимаю (после прочтения ветки неоднократно), что при открытом неактивном счете (на котором движений не было 30 календарных дней), можно приходить в отделение писать заявление на закрытие карты и одновременно получить сразу New Card?
Меня одно отделение хочет запутать: говорят, что надо приходить спустя 30 раб. дней после закрытия старого счета и тогда открывать.

P.S. Если кто из киевских открывал карту по такому же алгоритму - подскажите, пожалуйста, отделение и к кому можно обратиться, а то надоело уже читать ветку и не иметь карты (в ЛС) :(
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