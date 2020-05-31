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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 чер, 2020 13:53
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Додано: Пон 01 чер, 2020 13:58
Похоже на универсалку по тарифам.
А что с фантазией? Есть же уже спортбанк. Нельзя было придумать что-то оригинальнее?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Пон 01 чер, 2020 16:19
Вкладчик1234 написав:
А что с фантазией? Есть же уже спортбанк. Нельзя было придумать что-то оригинальнее?
убрали "Кибер" от Киберспорт карты (или как там она называлась)
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cohan
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Додано: Пон 01 чер, 2020 16:49
cohan написав: Вкладчик1234 написав:
А что с фантазией? Есть же уже спортбанк. Нельзя было придумать что-то оригинальнее?
убрали "Кибер" от Киберспорт карты (или как там она называлась)
Была "респаун"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Пон 01 чер, 2020 17:35
Коллеги, правильно ведь я понимаю (после прочтения ветки неоднократно), что при открытом неактивном счете (на котором движений не было 30 календарных дней), можно приходить в отделение писать заявление на закрытие карты и одновременно получить сразу New Card?
Меня одно отделение хочет запутать: говорят, что надо приходить спустя 30 раб. дней после закрытия старого счета и тогда открывать.
P.S. Если кто из киевских открывал карту по такому же алгоритму - подскажите, пожалуйста, отделение и к кому можно обратиться, а то надоело уже читать ветку и не иметь карты (в ЛС)
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Додано: Пон 01 чер, 2020 19:12
пр.победы напротив бывшего военторга
мария или марина
умеет сразу
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v57
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Додано: Пон 01 чер, 2020 19:17
Avatar написав:
Коллеги, правильно ведь я понимаю (после прочтения ветки неоднократно), что при открытом неактивном счете (на котором движений не было 30 календарных дней), можно приходить в отделение писать заявление на закрытие карты и одновременно получить сразу New Card?
Меня одно отделение хочет запутать: говорят, что надо приходить спустя 30 раб. дней после закрытия старого счета и тогда открывать.
P.S. Если кто из киевских открывал карту по такому же алгоритму - подскажите, пожалуйста, отделение и к кому можно обратиться, а то надоело уже читать ветку и не иметь карты (в ЛС)
Картковий рахунок закривається до 45 днів
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Rimlyanin1
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Додано: Пон 01 чер, 2020 19:21
Avatar написав:
Коллеги, правильно ведь я понимаю (после прочтения ветки неоднократно), что при открытом неактивном счете (на котором движений не было 30 календарных дней), можно приходить в отделение писать заявление на закрытие карты и одновременно получить сразу New Card?
Меня одно отделение хочет запутать: говорят, что надо приходить спустя 30 раб. дней после закрытия старого счета и тогда открывать.
P.S. Если кто из киевских открывал карту по такому же алгоритму - подскажите, пожалуйста, отделение и к кому можно обратиться, а то надоело уже читать ветку и не иметь карты (в ЛС)
Мне одновременно закрыли Welcome card (евросейф) и открыли New card, ждать не пришлось (хотя я вначале думал что придётся)
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Faceless
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