Разве при наличии кредитки дадут New Card? Писали же, вроде, что только для новых клиентов, т.е. для клиентов, не имеющих на момент оформления New Card никаких открытых карт/счетов.
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Додано: Вів 02 чер, 2020 09:22
Разве при наличии кредитки дадут New Card? Писали же, вроде, что только для новых клиентов, т.е. для клиентов, не имеющих на момент оформления New Card никаких открытых карт/счетов.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: Вів 02 чер, 2020 09:27
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Мне выдали, у меня есть и кредитка, была Welcome Card - я закрыл последнюю и тут же оформил New card
Додано: Вів 02 чер, 2020 10:05
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Раньше такое требование было, потом на странице продукта этот пункт убрали.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Вів 02 чер, 2020 10:27
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Мені двічі відмовили, в наявності лише зарплатка. Останній раз на початку травня.
Додано: Вів 02 чер, 2020 11:30
На родственника или жену оформите
Кешбечные карты!
Додано: Вів 02 чер, 2020 13:26
Додано: Вів 02 чер, 2020 13:32
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Шановне панство, підкажіть будь ласка, повино прийти ж повідомлення про підключення кешбечної програми до нью кард? Сьогодні став власником такої, але окрім підключення смс-інформ нічого не приходить покищо. Через який термін зазвичай приходить таке повідомлення, щоб знати, якщо що - коли звертатися на теплу лінію?
Додано: Вів 02 чер, 2020 13:36
чекайте прийде звичайним смс, я отримав карту, а підключення по кешбеку прийшло на наступний день, нікуди не звертався, зараз через інет нічого не платіть, я після отримання карти почав платити аж на цілих 2 т. грн, кешбек не прийшов на цю суму.
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